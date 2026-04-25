Лучший iPhone и Samsung сравнили в тесте на скорость: кто работает быстрее (видео)

Оба смартфона очень мощные, но у Android-флагмана есть пару "козырей".

На канале популярного техноблогера PhoneBuff вышло видео, в котором сравнивается скорость работы двух актуальных флагманских телефонов, iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra. Речь идет о максимально "тяжелом" тесте на производительность и нагрев.

Испытание включало широкий спектр задач: сканирование QR-кодов, запись видео в 4K, портретную съемку, работу с локальным сервером через браузер, а также запуск игр и ИИ-агентов прямо на устройствах. Сам тест проводился с использованием роботизированного манипулятора, что избавляет от человеческого фактора, поэтому его можно считать максимально объективным.

На старте теста быстрее оказался iPhone. Смартфон Apple быстрее загрузил меню после сканирования QR-кода и уверенно удержал лидерство в браузерных тестах.

Однако по мере усложнения задач ситуация изменилась. В задачах с ИИ и экспорте видео, Galaxy S26 Ultra перехватил инициативу и заметно вырвался вперед. В итоге он завершил тест за 3 минуты 59 секунд, тогда как iPhone 17 Pro Max показал результат 4 минуты 32 секунды.

В финальном зачете разрыв сохранился: Galaxy финишировал за 4 минуты 46 секунд, а iPhone справился за 5 минут и 1 секунду. По итогам теста флагман Samsung оказался быстрее по чистой производительности и работе с ОЗУ.

При этом по температуре победа осталась за Apple. iPhone нагрелся до 31,4 °C, тогда как у Samsung показатель составил 33,9 °C.

Ранее эксперты определили, чья камера снимает лучше – iPhone 17 Pro Max или Galaxy S26 Ultra. Новейший флагман Samsung получил заметные улучшения камеры по сравнению с предшественником, но пока что не догоняет лидера рынка.

По слухам, одним из главных нововведений iPhone 18 Pro станет появление переменной диафрагмы у основной 48 Мп-камеры. Такая технология позволит регулировать количество света, попадающего на матрицу, и глубину резкости, что улучшит качество снимков в разных условиях.

