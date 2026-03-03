Топовый iPhone и Samsung сравнили по ключевым параметрам: какой смартфон лучше

Оба устройства относятся к лучшим смартфонам рынка, но подходы у производителей разные.

Samsung Galaxy S26 Ultra – главный конкурент iPhone 17 Pro Max в сегменте топовых смартфонов – дебютировал в конце февраля. Автор популярного ютуб‑канала SuperSaf сравнил спецификации и особенности устройств, чтобы определить, какой из них лучший.

В плане дизайна обе модели потрясающие – стеклянные панели сочетаются с алюминиевой рамкой, а корпус защищен по стандарту IP68. Samsung S26 Ultra немного тоньше и легче конкурента, тогда как Айфон удобнее ощущается в руке за счет более плавных, скругленных граней.

Смартфоны оснащены 6,9-дюймовыми OLED-экранами с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. При этом Samsung предлагает более высокое разрешение, продвинутое антибликовое покрытие и функцию Privacy Display, которая ограничивает видимость экрана под углом без необходимости отдельной защитной пленки.

В iPhone используется Dynamic Island – решение уже не новое, но сама панель отличается более высокой пиковой яркостью, а система Face ID работает быстро и стабильно. В S26 Ultra также установлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, чего в iPhone нет.

Камеры – еще одно важное поле битвы. iPhone 17 Pro Max оснащен тремя сенсорами по 48 Мп, хорошо снимает и днем, и ночью и лучше подходит для съемки видео. Galaxy S26 Ultra делает ставку на основной 200-Мп модуль с рекордной для серии "Ultra" диафрагмой, два телеобъектива и улучшенную ультраширокую камеру.

В съемке с зумом Samsung однозначный лидер, отметил блоггер. А еще у него больше функций на основе ИИ для улучшения снимков.

С точки зрения производительности процессоры A19 Pro и Snapdragon 8 Gen 5 находятся примерно на одном уровне. Зато программная часть различается кардинально: у Apple iOS 26 лучше оптимизация приложений и интеграция с "яблочной" экосистемой, тогда как One UI 8.5 предлагает более продвинутую кастомизацию и мощные ИИ-функции Galaxy AI.

В итоге подходы у компаний разные: iPhone 17 Pro Max ориентирован на стабильность и экосистему, а Galaxy S26 Ultra привлекает продвинутым дисплеем, мощным зумом и акцентом на интеллектуальные функции.

Что касается iPhone 18 Pro Max, то в этом году главным нововведениями, по слухам, станет появление переменной диафрагмы у основной камеры и меньший вырез Dynamic Island.

Есть еще одна причина дождаться iPhone 2026 года – это дебютный складной смартфон Apple. По слухам, Купертино удалось добиться в iPhone Fold, того, чего не смогли другие компании – "почти невидимой" линии сгиба.

