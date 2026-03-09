Эксперты определили, чья камера снимает лучше – iPhone или Samsung

Galaxy S26 Ultra фотографирует лучше своего предшественника, но все еще уступает iPhone 17 Pro, считают в DxOMark.

Новейший флагман Samsung Galaxy S26 Ultra получил заметные улучшения камеры по сравнению с прошлогодним Galaxy S25 Ultra, но пока не догоняет лидера рынка – iPhone 17 Prо Max. Так считают авторитетные специалисты DxOMark.

Результаты тестирования показывают, что основная 200‑МП камера в Galaxy S26 Ultra обзавелась более светосильным объективом с диафрагмой f/1.4, что позволяет ей захватывать на 47% больше света, чем у S25 Ultra.

Это заметно влияет на качество фотографий при слабом освещении: снимки получаются более детализированными и с меньшим уровнем "шума". Кроме того, улучшилась точность цветопередачи кожи в темных сценах.

Видео дня

Из других изменений отмечают, что перископический 50‑МП телеобъектив получил более быстрый объектив f/2.9, а модуль камеры стал компактнее. При этом широкоугольная камера и 3х‑кратный телеобъектив остались от модели S25 Ultra без изменений.

Несмотря на это, этих улучшений недостаточно, чтобы полностью сократить отставание от iPhone 17 Pro, который был выпущен в сентябре 2025 года. В DxOMark подчеркивают, что камерофон Samsung уступает Apple в точности автофокусировки во время распознавания лиц и точности эффекта боке в некоторых ситуациях. Также iPhone 17 лучше справляется с сегментацией портретов.

В конце февраля Samsung представила флагманы Galaxy S26. Модель Ultra сохранила поддержку стилуса, получила "антишпионский экран" и впервые в индустрии поддержку кодека APV. В США цены стартуют от 1300 долларов.

Что касается iPhone 18 Pro Max, то в этом году главным нововведениями, по слухам, станет появление переменной диафрагмы у основной камеры и меньший вырез Dynamic Island.

Вас также могут заинтересовать новости: