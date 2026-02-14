Каким будет iPhone 18 Pro: уже известны пять фишек, которые порадуют фанатов

Следующее поколение iPhone впервые получит технологию переменной диафрагмы и предложит меньший вырез Dynamic Island.

Известный Apple-инсайдер Джефф Пу поделился новыми инсайдами о iPhone 18 Pro / Pro Max, презентация которых состоится этой осенью. Там сразу пять улучшений, которые порадуют фанатов.

Если сообщения верны, то в следующем поколении Apple впервые с 2022 года уменьшит вырез Dynamic Island. Это станет возможным благодаря переносу части инфракрасной системы Face ID под экран, что улучшит восприятие контента, сделав полезную площадь экрана больше.

Вторым главным преимуществом iPhone 18 Pro станет появление переменной диафрагмы у основной 48‑мегапиксельной камеры. Такая технология позволит регулировать количество света, попадающего на матрицу, и глубину резкости, что улучшит качество снимков в разных условиях.

Видео дня

Третий апгрейд – чипсет A20 Pro. Он станет первым 2-нм чипом, что обеспечит заметный прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с A19 Pro, который и так справляется более, чем отлично.

Также ожидается, то Apple обновит возможности беспроводной связи. В iPhone появится новый чип N2, который заменит текущий N1 и обеспечит более стабильное и быстрое соединение через Wi‑Fi и Bluetooth. А модем C2 следующего поколения улучшит скорость и энергоэффективность в сетях 5G и LTE.

Есть еще одна причина дождаться iPhone 2026 года – это дебютный складной смартфон Apple. По слухам, Купертино удалось добиться в iPhone Fold, того, чего не смогли другие компании – "почти невидимой" линии сгиба.

СМИ пишут, что Apple отложила выход базовой версии iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

Вас также могут заинтересовать новости: