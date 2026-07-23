4 полезные функции USB-порта на телевизоре, о которых почти никто не знает

Наличие USB-порта значительно расширяет возможности Smart TV, превращая его в полноценный мультимедийный центр.

Большинство владельцев телевизоров используют USB-порт только для зарядки смартфона или подключения флешки с фильмами. Однако этот разъем способен на гораздо большее.

Как говорится в заметке, Talk Android, с его помощью можно расширить объем памяти телевизора, подключить периферию, превратить ТВ в игровой центр и устраивать просмотр семейных фотографий и памятных видеороликов прямо из гостиной. Эксперты рассказали, как использовать USB-порт телевизора на 100%

Расширьте память телевизора

Современные телевизоры, "умные" они или нет, нередко оснащаются всего 8–16 гигабайт встроенной памяти, которой быстро начинает не хватать после установки приложений, игр или загрузки контента.

Видео дня

Эту проблему можно решить с помощью USB-накопителя или внешнего жесткого диска. Многие Smart TV автоматически распознают подключенное хранилище и предлагают отформатировать его для работы с системой. После этого внешний накопитель можно использовать для хранения файлов, записи телепередач и освобождения внутренней памяти устройства.

Превратите телевизор в рабочую станцию или игровой центр

USB-порт позволяет подключить к телевизору проводную или беспроводную клавиатуру, мышь и игровые контроллеры.

Это значительно упрощает работу с браузером, поиск контента, набор текста и доступ к облачным сервисам. А геймеры смогут запускать облачный гейминг или эмуляторы с привычным управлением через геймпад.

Просматривайте фото и видео на большом экране

USB-порт пригодится не только для воспроизведения скачанных фильмов. Просто подключите флешку с фото, видео или презентациями, и телевизор автоматически распознает медиафайлы, открыв удобный интерфейс для их просмотра.

Это отличный способ показать снимки из отпуска друзьям или устроить семейный просмотр памятных фотографий без использования сторонних приложений. Более того, многие современные телевизоры поддерживают создание слайд-шоу с музыкальной дорожкой, делая просмотр фотографий еще более эффектным и атмосферным.

Заряжайте USB-устройства

Телевизионный USB-порт можно использовать для подзарядки небольших устройств – например, пульта, беспроводных наушников, фитнес-браслета или смартфона. Правда, скорость зарядки зачастую невысока, поскольку большинство телевизоров выдают значительно меньше мощности, чем современные сетевые зарядные устройства.

Специалисты отмечают, что возможности USB-разъема зависят от конкретной модели телевизора. Некоторые модели поддерживают лишь проигрывание мультимедиа, тогда как более современные смарт тв позволяют подключать периферию, расширять хранилище или использовать разъем для питания внешних устройств.

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