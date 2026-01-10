Лучшие и худшие ОС для Smart TV в 2026 году: рейтинг по отзывам пользователей

В списке представлены как фирменные платформы крупных производителей, так и универсальные решения,

Перед покупкой нового смарт-телевизора большинство покупателей изучают диагональ экрана, тип матрицы, поддержку 4K@120 Гц, а также новомодные функции вроде VRR. Производители рассказывают о дизайне и "железе", но почти не уделяют внимания программной части телевизора.

Между тем операционная система – это "сердце" любого Smart TV. От нее зависит скорость работы интерфейса, удобство навигации, наличие нужных приложений и даже то, будет ли телевизор радовать владельца спустя года после покупки, говорится в материале BGR.

Эксперты изучили сотни отзывов владельцев телевизоров разных брендов и составили рейтинг восьми самых популярных ОС для Smart TV – от худших к лучшим. Особое внимание обращалось на стабильность работы, скорость интерфейса, количество рекламы и общее впечатление от использования.

8 место – VIDAA (Hisense)

Один из плюсов этой операционки – она невероятно простая и динамичная, но эта простота имеет свою цену. В отличие от Google TV и других ОС в рейтинге, у VIDAA относительно небольшая библиотека приложений. Пользователи жалуются на отсутствие популярных сервисов вроде Spotify или Stremio, а также на частые зависания.

7 место – Vizio OS (ранее SmartCast)

Телевизоры Vizio – одни из самых доступных на рынке. Однако программное обеспечение исторически было ахиллесовой пятой бренда

Платформа от Vizio основана на кастинге с телефона, нестабильна и иногда "ломается" после обновлений. Многие покупатели рекомендуют использовать внешний стриминг-приставку вместо встроенного софта.

6 место – Samsung Tizen

Хотя Samsung делает отличное железо, его собственная ОС Tizen критикуется за "лаги", рекламу и перегруженный интерфейс. Особенно это проявляется на недорогих моделях. В свою очередь на топ-OLED-телевизорах Tizen работает куда лучше.

5 место – Fire OS / Vega OS (Amazon)

В течение десяти лет Fire OS была любимой среди бюджетных покупателей, но теперь Amazon отказывается от ОС на базе Android и заменяет его новой системой на базе Linux.

Новая платформа обещает лучшую производительность и меньше рекламы, но вместе с этим лишает пользователей возможности устанавливать Android-приложения из сторонних источников. Такое ограничение может оттолкнуть продвинутых владельцев телевизоров.

4 место – Google TV

Google TV, вероятно, самая популярная операционная система для Smart TV. Она хорошо оптимизирована для развлечений, и объединяет рекомендации, предлагает широкий выбор приложений и функции умного дома. Однако на бюджетных телевизорах она работает медленнее из-за слабого железа.

3 место – Roku OS

Стабильность, простота и высокая скорость интерфейса принесли Roku OS третье место. Система надежда и удобна в использовании даже для тех, кто не разбирается в технологиях, без лишних "фишек" и назойливых рекламных блоков.

"Roku OS – это Toyota Camry среди операционных систем для телевизоров", – говорится в заметке.

2 место – LG webOS

WebOS от LG обычно хвалят за интуитивный, красивый интерфейс и плавную навигацию, в том числе с Magic Remote. Пользователи ценят быструю работу и поддержку AirPlay/Chromecast, но единственная причина, по которой он не может стать лучшим – перегруженный домашний экран и реклама.

1 место – Apple tvOS

Apple не производит телевизоры, но ее стриминговое устройство Apple TV работает на Apple tvOS и предлагает лучший пользовательский опыт среди конкурентов.

Пользователи отмечают максимальную отзывчивость, отсутствие рекламы и продуманный интерфейс. Новые функции (показ подробной информации о фильмах, улучшенный звук и автоматические субтитры) только усиливают преимущество ОС.

