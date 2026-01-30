Эксперты назвали три Android-смартфона с камерами получше, чем у iPhone 17 Pro

За последний год на рынке появились Android-флагманы с более продвинутыми оптическими блоками и расширенными возможностями съемки.

Эксперты SlashGear провели анализ камерных возможностей современных флагманов и выявили сразу несколько моделей на базе Android, которые по ряду ключевых параметров превосходят Apple iPhone 17 Pro.

Несмотря на то, что iPhone 17 Pro по-прежнему делает превосходные снимки благодаря тройной 48-Мп системе камер с широкоугольным, ультрашироким и телефото объективами, недавно на рынке появились Android-девайсы с более продвинутыми оптическими блоками и расширенными возможностями съемки.

Одним из лидеров по качеству фото и видео является OPPO Find X8 Ultra с квадрокамерой, где все четыре датчика имеют разрешение 50 мегапикселей, а система камер включает широкоугольные, ультраширокоугольные и два перископных телеобъектива с 3x и 6x оптическим зумом, что дает гибкость при съемке на дальние расстояния и в сложном освещении.

Другой заметный конкурент – флагманский Vivo X300 Pro с тройной камерой, включающей 50-Мп широкоугольный и ультраширокий сенсоры и 200-Мп перископный модуль с 3.7х оптическим зумом. Он особенно хорошо проявляет себя при съемке в условиях низкой освещенности и поддерживает 4K 120fps видеозапись с глубокой 10-битной цветопередачей.

Также специалисты выделили Huawei Pura 80 Ultra с четырьмя объективами, включая большой 50-Мп сенсор и два перископных объектива с оптическим зумом 3,7x и 9,4x, который в начале 2026-го возглавляет рейтинг мобильной фотографии DxOMark.

Авторы SlashGear подчеркивают, что хотя эти смартфоны могут опережать iPhone 17 Pro в тестах камер, их доступность в глобальном масштабе может быть ограничена – не все модели официально продаются во всех регионах, а совместимость с местными сетями и сервисами может потребовать импорта через сторонних ретейлеров.

