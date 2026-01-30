После этой настройки Android-смартфон будет долго держать заряд: что нужно сделать

Скачивать или устанавливать ничего не придется – достаточно просто изменить несколько системных настроек.

Современные Android-смартфоны становятся мощнее и "умнее", но это часто ведет к ускоренному расходу батареи. Если ваш гаджет разряжается слишком быстро даже при умеренном использовании, это может быть вызвано не только старением аккумулятора, но и неправильными настройками.

Эксперты SlashGear собрали три полезных системных настройки, которые помогут продлить время автономной работы вашего Android-телефона без установки сторонних приложений.

1. Выключите Always-On Display

Функция Always-On Display (постоянно включенный экран) предназначена для быстрого просмотра времени, уведомлений и уровня заряда – без включения экрана. Несмотря на оптимизацию, эта функция все равно требует постоянного питания дисплея и датчиков, особенно на смартфонах с AMOLED-экранами.

При активированном Always-On Display дисплей работает круглосуточно, что может незаметно, но стабильно снижать заряд аккумулятора в течение дня. Отключить Always-On Display можно в разделе Настройки → Экран → Always-On Display.

2. Переключитесь на темную тему

Темный режим (Dark Mode) давно стал не только дизайнерским трендом, но и инструментом экономии энергии. На смартфонах с OLED и AMOLED-экранами темные пиксели практически не потребляют заряд, поскольку они просто не подсвечиваются.

Включение темного режима снижает нагрузку на аккумулятор и дополнительно уменьшает усталость глаз в вечернее время. Активировать темный режим можно в Настройки → Экран → Темная тема или задать его автоматическое включение по расписанию.

3. Ограничьте фоновую активность приложений

Многие приложения продолжают работать даже тогда, когда пользователь ими не пользуется. Они синхронизируют данные, отправляют уведомления, отслеживают геолокацию и обновляют контент в фоне, что заметно влияет на расход батареи.

Android позволяет вручную ограничить фоновую активность для каждого приложения. Найти эту настройку можно в Приложения → Посмотреть все приложения → Батарея → Разрешить работу в фоне (выключите). Особенно это актуально для соцсетей и мессенджеров по типу Telegram или Discord, которые часто остаются активными без необходимости.

Что еще можно сделать

Помимо основных настроек, специалисты рекомендуют обратить внимание и на другие факторы, влияющие на автономность Android'а. В частности, стоит удалить специальные "оптимизаторы батареи", которые нередко работают в фоне и сами ускоряют разряд.

Также полезно для батареи отключить автоматическую синхронизацию для ненужных аккаунтов, снизить частоту обновления экрана, а Bluetooth, GPS и мобильные данные включать при необходимости. В совокупности эти меры дают ощутимый эффект даже без активации режима энергосбережения.

Ранее эксперты выделили три распространенные ошибки с USB‑C, которые ухудшают скорость зарядки. Чтобы получить максимальную скорость, важно, чтобы правильно работали все элементы цепи: адаптер, кабель и устройство.

А если ваш девайс перестал нормально заряжаться, возможно, причина в засорившемся порте зарядки, который пора почистить.

