Экспорт украинских дронов: кто получит разрешения и как государство контролирует этот процесс, – Чернев

Несколько сотен заявок от производителей уже находятся на рассмотрении специальной комиссии.

Украинские компании-производители беспилотников активно подают заявки на экспорт своей продукции за рубеж, и часть из них уже получает соответствующие разрешения. Об этом в интервью NV сообщил Егор Чернев - народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По его словам, вопрос экспорта отечественных БПЛА сейчас является "перегретым" из-за высоких ожиданий производителей и значительного интереса иностранных партнеров к новейшим технологиям, прошедшим испытания в войне против РФ. В то же время Чернев отметил, что спрос зависит от сложности продукции.

"Одно дело, когда ты производишь высокотехнологичные ракеты и за твоими технологиями все гонятся. Другое, когда ты производишь что-то очень простое, типа FPV-дронов. И реалии таковы, что если твоя продукция устаревает за два месяца, никто не будет закупать на склады сотни тысяч твоих дронов", – пояснил он.

По мнению представителя оборонного комитета, государство должно строго контролировать этот процесс. Производство вооружения остается чрезвычайно зарегулированной отраслью, поэтому Украина тщательно проверяет получателей экспортных лицензий. Это необходимо для того, чтобы украинские технологии не попали в плохие руки.

Как отметил депутат, сейчас наработано два основных пути взаимодействия с иностранными рынками: прямой экспорт или создание совместных предприятий на территории стран-партнеров.

"Уже лежит несколько сотен заявок в комиссии по военно-техническому сотрудничеству. И они постепенно рассматриваются. Компаниям предоставляется возможность экспорта", – подытожил он.

Ранее УНИАН писал, что Владимир Зеленский рассказал о намерении заключить с США многолетнее соглашение на $35–50 млрд о совместном производстве дронов. Это соглашение должно было предусматривать создание экспортной инфраструктуры для украинских беспилотников, технологий ИИ и систем РЭБ. Президент отметил, что хотя интерес со стороны США есть, документ еще не подписан. Он также указал на возможность совместного производства дронов в США с участием украинских и американских инженеров.

Добавим, что Украина изобрела и первой начала производить зенитные дроны для борьбы с вражескими БПЛА. По словам эксперта, это дает экспортный потенциал. Опыт Украины может быть полезен другим странам. Он также отметил, что еще более ценными могут быть украинские специалисты по созданию систем ПВО. Более 10 стран уже обращались за консультациями по перехвату иранских дронов "Шахед".

