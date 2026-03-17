Цены на топливо на АЗС достигают новых максимумов: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

Дизельное топливо на АЗС подорожало еще на 1 гривню.

Средняя стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза на украинских АЗС во вторник, 17 марта, продолжила рост. Больше всего выросла стоимость дизельного топлива, сообщает портал "Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".

Отмечается, что средняя стоимость бензина марки А-95 на АЗС сегодня выросла еще на 38 копеек – до 69,69 грн/л. Дизельное топливо подорожало на 1,01 грн – до 77,77 грн/л. Средняя стоимость автогаза на АЗС 17 марта выросла на 61 копейку – до 43,75 грн/л.

Цены на бензин

Дешевле всего 95-й бензин 17 марта можно приобрести в сети АЗС Motto. Средняя цена на стеллах сети – 69,98 грн/л. Дороже всего заправиться 95-м можно на АЗС OKKO, WOG и Grand Pertrol, где средняя стоимость составляет 71,99 грн/л.

Видео дня

Средние цены на других АЗС:

UPG – 68,90 грн/л;

"Укрнафта" – 68,99 грн/л;

SOCAR - 70,99 грн/л;

KLO - 70,49 грн/л;

БРСМ-Нафта - 67,65 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Самое дешевое дизельное топливо сегодня можно приобрести в сети АЗС U.GO, где средняя стоимость дизеля составляет 72,9 грн/л. Ценовыми лидерами в этом сегменте стали сети OKKO и WOG со средней стоимостью дизеля 80,99 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 78,90 грн/л;

"Укрнафта" – 74,99 грн/л;

SOCAR - 79,85 грн/л;

KLO - 80,89 грн/л;

БРСМ-Нафта - 74,85 грн/л.

Цены на автогаз

Дешевле всего заправить вашего "железного коня" 17 марта можно в сети АЗС U.GO, где средняя стоимость этого вида топлива составляет 40,9 грн/л. Самая высокая средняя стоимость автогаза фиксируется на АЗС сети OKKO – 45,99 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 44,40 грн/л;

"Укрнафта" – 41,99 грн/л;

SOCAR - 45,69 грн/л;

KLO – 45,60 грн/л;

БРСМ-Нафта - 41,67 грн/л;

WOG – 45,98 грн/л.

Ситуация в Иране и цены на бензин – последние новости

Из-за войны на Ближнем Востоке и продолжающейся блокировки стратегически важного пролива цены на нефть существенно выросли. Стоимость нефти марки Brent утром 17 марта превысила 100 долларов за баррель.

На фоне роста мировых цен на нефть и фьючерсов на газойл в Украине продолжает дорожать топливо на АЗС. В частности, 16 марта средняя стоимость дизельного топлива выросла еще на 1,85 грн/л, а автогаз подорожал на 64 копейки/литр.

Вас также могут заинтересовать новости: