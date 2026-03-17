Парашюты сняли с самолетов еще в 2008 году, поскольку считалось, что такие самолеты не могут попасть в аварию.

Экипаж американских самолетов KC-135, потерпевших крушение на Ближнем Востоке, вероятно, не имел парашютов. Их убрали с этих самолетов с 2008 года ради экономии времени и средств, сообщил военный портал Милитарный.

Представитель ВВС США подтвердил изданию Defense One, что KC-135 "не имеют парашютов". В ВВС ранее объясняли, что хотя отсутствие парашютов на военных самолетах "может звучать странно", но KC-135 отличаются от других самолетов: "Они редко попадают в аварии, а вероятность того, что члену экипажа KC-135 когда-нибудь придется воспользоваться парашютом, чрезвычайно низка. В то же время много времени, человеческих ресурсов и средств тратится на закупку, обслуживание и обучение использованию парашютов. В рамках программы повышения эффективности Air Force for Smart Operations in the 21st Century, известной как AFSO 21, парашюты признали устаревшими".

Одна из бывших членов экипажа KC-135 Джессика Руттенбер объяснила, что если бы на борту были парашюты, их размещали бы в задней части самолета – там, где работает оператор штанги дозаправки. Из-за такого расположения покинуть самолет KC-135 с парашютом было бы относительно безопасно лишь в нескольких сценариях.

Видео дня

После того, как парашюты убрали, в салоне установили внутренние страховочные ремни для использования, например, когда индикатор показывает, что двери могут быть неплотно закрыты.

Катастрофа американского заправщика на Ближнем Востоке

Напомним, что самолет разбился в ночь на 13 марта на западе Ирака после столкновения с другим самолетом-заправщиком. Погибли все шесть членов экипажа, находившиеся на борту. Второй самолет благополучно приземлился в израильском аэропорту "Бен-Гурион".

В соцсетях опубликовали фото, на которых видно, что у KC-135, приземлившегося в Израиле, отсутствует значительная часть вертикального стабилизатора. Такие повреждения хвостовой части свидетельствуют о столкновении американских самолетов-заправщиков в небе. Это, скорее всего, и стало причиной катастрофы. В американском командовании отметили, что инцидент произошел в "дружественном воздушном пространстве" во время операции "Эпическая ярость".

