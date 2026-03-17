'Такого ещё не видели': гигантский кит устроил украинским полярникам 'прощальное шоу' (фото)

Биологи готовились к проведению исследования, как вдруг великан начал прыгать.

В Антарктике гигантский горбатый кит устроил украинским полярникам настоящее "шоу" - совершил более полусотни прыжков подряд. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

"Посмотрите, какое "прощальное шоу" устроил горбатый кит участникам 30-й экспедиции. Во время встречи с учеными он совершил… более 50 прыжков подряд", - отмечают исследователи, которые обнародовали соответствующие фото.

В центре пояснили, что команда 30-й УАЭ завершает работу на станции "Академик Вернадский", поэтому ее участники совершают последние выходы в океан для выполнения задач. Тогда полярники на двух лодках отправились к югу от острова Галиндез, где расположена украинская станция. Один экипаж работал между группой островов Берселот и островом Дарбу. Именно там удалось встретить группу горбатых китов и взять биопсию, говорится в сообщении.

Возвращаясь обратно, полярники увидели еще двух горбатых. Биологи готовились проводить исследования, как вдруг один из гигантов начал прыгать и "не мог остановиться".

"За зимовку нам повезло постоянно наблюдать китообразных - горбатых, полосатых, косаток. Но эту встречу мы точно запомним на всю жизнь! Кит совершил более полусотни прыжков подряд - такого никто из нас еще не видел", - рассказала биолог Зоя Швыдкая.

По ее словам, горбатый кит успел продемонстрировать различные типы прыжков. В частности, полные, когда животное переворачивается вокруг своей оси в воздухе. Также - частичные, когда кит выпрыгивает лишь частью туловища, и прыжки боком.

По словам Швыдкой, "шоу" длилось около часа, в течение которого исследователи делали фото и видео с дрона. Возможно, "представление" гиганта продолжалось бы и дольше, но полярникам нужно было возвращаться на станцию. Она отметила:

"Тем более, кроме "просмотра выступления", мы выполнили и непосредственную работу - сфотографировали хвост кита для его верификации в мировой базе данных".

В научном центре добавили, что контент принадлежит биологам Зое Швыдкой и Юлии Иванчиковой, лодкой управлял системный администратор Евгений Шаталов.

Поведение горбатых китов

Напомним, горбатые киты, которых называют "горбатыми", охотятся на криль с помощью пузырьковой сети, в которую загоняют добычу. Исследователи объясняют, что с помощью пузырьковой сети млекопитающие заставляют криль и рыбу скапливаться, загоняя добычу в ловушку. В охоте участвуют от нескольких до двух десятков китов. Процесс требует постоянной синхронизации и коммуникации, что свидетельствует о высоком интеллекте животных.

