Всему виной ИИ: в 2026 году смартфоны станут либо хуже, либо на 30% дороже

Улучшение ситуации не ожидается как минимум до 2028 года.

Генеральный директор Nothing Карл Пей предупредил о серьезных переменах на рынке смартфонов в 2026 году. Компаниям придется либо повышать цены, примерно на 20-30%, либо ухудшать характеристики.

Гендиректор опубликовал в Х длинный пост с заголовком "Почему ваш следующий смартфон будет дороже", где подробно объяснил, что на рынке потребительской электроники сложилась крайне неприятная ситуация из‑за роста цен на память – оперативную (DRAM) и флэш‑накопители (NAND).

По оценкам, компоненты, которые год назад стоили менее $20, к концу 2026-го подорожают минимум до 100 долларов. Такой рост цен связан с бурным развитием инфраструктуры искусственного интеллекта, где крупнейшие игроки заранее бронируют большие объемы памяти для дата‑центров, сокращая доступный объем для производителей смартфонов и подталкивая цены вверх.

В результате у производителей осталось всего два варианта: либо поднимать розничные цены на свои девайсы на 20% и более, либо снижать технические характеристики новых моделей, чтобы удерживать прежний уровень цен. По словам Карла Пея, именно из‑за этих факторов модель, по которой гаджеты улучшались год от года без увеличения стоимости, "сломалась", и это четко меняет правила игры в индустрии.

Nothing сама не станет исключением: компания уже подтвердила, что цены на смартфоны, которые она собирается выпустить в первом квартале 2026 года, будут дороже, поскольку они предпочитают сохранить качество и перейти на более быстрый тип памяти (UFS 3.1), нежели сэкономить за счет урезанных характеристик.

Это изменение затронет прежде всего сегмент доступных и среднебюджетных устройств, где традиционно сильна конкуренция за технические характеристики при дешевых ценах. Гендиректор Nothing подчеркивает, что 2026 год станет "годом окончания "гонки характеристик"",

При этом Пей называет ситуацию "отличной возможностью" для Nothing, так как в компании никогда не полагались только на железо, акцентируя внимание на пользовательском опыте и дизайне.

На фоне бущующего в мире кризиса пользователи могут столкнуться не только с повышенными ценами на смартфоны, но и других устройств, зависящих от памяти – например, ноутбуков. Улучшения ситуации не ожидается как минимум до 2028 года.

УНИАН рассказывал, что комплект оперативной памяти на 64 ГБ уже стоит как новый MacBook Air. Причем еще в октябре этот набор вовсе продавался в три раза дешевле.

