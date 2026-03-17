Откроем собственный: Трампу посоветовали ядерными бомбами создать новый пролив

Союзник Трампа предложил взорвать "дюжину" ядерных бомб, чтобы обойти Ормузский пролив.

Республиканец и бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, вызвал общественный резонанс заявлениями о поддержке идеи использования ядерных взрывов для создания нового морского канала в обход Ормузского пролива.

Гингрич опубликовал в соцсети X фрагмент статьи, в которой предлагалось создать альтернативный водный путь с помощью серии термоядерных взрывов. "Вместо того чтобы вечно воевать из-за узкого места шириной в 21 милю, мы проложим новый канал через дружественную территорию. Дюжина термоядерных взрывов – и у вас будет водный путь шире Панамского канала, глубже Суэцкого канала и защищен от иранских атак", – написал он.

Идея появилась на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана и закрытия Ормузского пролива – ключевого маршрута мировой торговли нефтью. По этому узкому морскому коридору обычно проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа, поэтому его блокировка резко усилила напряжение на глобальном энергетическом рынке.

Однако позже выяснилось, что статья, которую так активно комментировал Гингрич, оказалась сатирической и в тексте прямо указывалось, что изложенные идеи не стоит воспринимать всерьез. После этого под публикацией республиканца появились комментарии пользователей, объясняющих, что Гингрич, вероятно, принял юмор за реальную программу решения мирового топливного кризиса.

Высказывания Гингрича вызвали шквал критики в соцсетях и среди политических комментаторов. Критики заявили, что подобные заявления политика демонстрируют опасную легкость, с которой некоторые обсуждают применение ядерного оружия.

Возможности разблокировки Ормузского канала

Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников за "недостаточный энтузиазм" в вопросе разблокирования Ормузского пролива для обеспечения прохода нефтяных танкеров. Также Трамп призывал союзников по НАТО к разблокированию Ормузского пролива, но такая задача осложнилась из-за возмущения европейцев, вызванного его недавними угрозами захватить Гренландию.

Издание Axios опубликовало реакцию Макрона на просьбы Трампа об участии Франции в разблокировке Ормузского пролива. По словам источника издания, Макрон не сказал окончательного "нет", но все же он "уклонился от обязательств" присоединяться к коалиции стран по разблокированию Ормузского пролива.

Великобритания и Германия отказали президенту США в помощи по разблокированию Ормузского пролива.

Вас также могут заинтересовать новости: