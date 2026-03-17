'Проект 'Аве Мария' и 'Острые козырьки: Бессмертный': главные кинопремьеры недели

Кроме того, с 19 марта в кинотеатрах Украины можно будет посмотреть подростковое фэнтези "Хранители леса 2".

Главной премьерой в украинских кинотеатрах на этой неделе станет научно-фантастический приключенческий фильм "Проект "Аве Мария" с Райаном Гослингом.

Тем временем, онлайн на Netflix наконец выйдет гангстерская драма "Острые козырьки: Бессмертный" – прямое продолжение хитового сериала с Киллианом Мерфи.

Проект "Аве Мария"

Project Hail Mary (США, 2026, приключения/научная фантастика)

Фильм, основанный на одноименном романе 2021 года американского писателя Энди Уэйра (он же написал "Марсианина"), рассказывает об ученом Райленде Грейсе, которого отправляют в космическую миссию по спасению Земли от замерзания. Проснувшись на пустом корабле, он сначала не помнит, кто он и откуда, но постепенно воспоминания возвращаются к нему. Одновременно Грейс находит неожиданного союзника в лице паукообразного инопланетянина в каменном экзоскелете, которого он называет Роки – теперь им вместе предстоит найти способ спасти свои планеты, оказавшиеся перед одинаковой угрозой.

Главной звездой фильма стал Райан Гослинг ("Драйв", "Ла-Ла Лэнд", "Бегущий по лезвию 2049", "Барби", "Каскадер").

Еще одну важную роль в картине сыграла немецкая актриса Сандра Гюллер ("Анатомия падения", "Зона интереса", "Тони Эрдман").

Снял картину режиссерский дуэт Фила Лорда и Криса Миллера, наиболее известных по двум частям комедийной франшизы "Мачо и ботан" (2012, 2014), а также мультфильмам "Переменная облачность, местами фрикадельки" (2009) и "Lego. Фильм" (2014). Кроме того, они участвовали в написании сценария к высоко оцененному критиками анимационному фильму "Человек-паук: Сквозь вселенные" (2023).

На данный момент на Rotten Tomatoes у фильма 95% одобрения критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 99% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Хранители леса 2

Woodwalkers 2 (Германия, 2026, приключения/семейный/фэнтези)

Лента, являющаяся продолжением фильма 2024 года, основанного на одноименной серии романов Кати Брендис, рассказывает о дальнейших приключениях мальчика-пумы Карага и его друзей с необыкновенными способностями, которые учатся в закрытой школе для особенных детей.

В сиквеле к главной роли вернулся 17-летний австрийский актер французского происхождения Эмиль Шериф.

Также в картине задействованы такие звезды немецкоязычного кино, как Оливер Мазучи ("Он снова здесь", "Ход короля", сериал "Тьма"), Мориц Бляйбтрой (""Достучаться до небес", "Беги, Лола, беги", "Душевная кухня") и Мартина Гедек ("Жизнь других", "Комплекс Баадер-Майнгоф", "Дневник Анны Франк").

Режиссером фильма выступил немец Свен Унтервальд-младший, который до этого работал над франшизой "Школа волшебных животных". Он заменил американо-немецкого режиссера Дамиана Джона Харпера, снявшего первую часть.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,3 из 10 баллов.

Острые козырьки: Бессмертный

Peaky Blinders: The Immortal Man (Великобритания, 2026, криминал/драма)

События первого полнометражного фильма, являющегося продолжением одноименного хитового сериала, происходят во времена Второй мировой войны, примерно через 10 лет после завершения шестого, финального сезона "Острых козырьков". Бывший лидер банды Томас Шелби живет незаметной жизнью в изгнании. Однако события на родине, связанные с его внебрачным сыном Дюком, заставляют его вернуться.

К главной роли в фильме из сериала вернулся оскароносный ирландский актер Киллиан Мерфи, также известный по фильмам "28 дней спустя", "Завтрак на Плутоне", "Темный рыцарь", "Начало", "Дюнкерк", "Тихое место 2" и "Оппенгеймер".

Кроме того, в картине задействованы Ребекка Фергюсон ("Снеговик", "Доктор Сон", франшизы "Миссия невыполнима", "Дюна", сериал "Бункер"), Барри Киоган ("Убийство священного оленя", "Банши Инишерина", "Солтберн", "Путь к преступлению"), Тим Рот ("Криминальное чтиво", "Четыре комнаты", "Невероятный Халк", сериал "Теория лжи") и Стивен Грэм ("Большой куш", "Банды Нью-Йорка", "Рокетмен", сериалы "Подпольная империя", "Переходный возраст") – для всех них это первое появление во франшизе.

Сценарий к фильму написал создатель оригинального сериала Стивен Найт, а режиссером выступил Том Харпер, который до этого также снял несколько эпизодов шоу.

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 20 марта 2026 года, но в некоторых странах он уже успел выйти в ограниченный прокат две недели назад.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 93% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 89% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 60 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 7,5 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

