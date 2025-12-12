По мере усугубления дефицита оперативной памяти у компаний может не остаться выбора, кроме как предлагать меньше ОЗУ по более высоким ценам.

Производителям смартфонов придется в 2026 году снижать характеристики новых моделей ради экономии. Об этом пишет портал Android Authority со ссылкой на исследование аналитиков TrendForce.

Сообщается, что на фоне бущующего в мире кризиса, связанного с нехваткой оперативной памяти и других комплектующих из-за бума ИИ, производители флагманов почти полностью откажутся от моделей с 16 ГБ ОЗУ, а "середняки" со 12 ГБ и 8 ГБ памяти будут реже представлены в линейках производителей, чем в 2025 году.

Больше всего пострадают покупатели бюджетных смартфонов. Все больше производителей будут поставлять на продажу доступные модели, имеющие всего 4 гигабайта оперативной памяти, что может негативно сказаться на производительности и опыте использования.

Несмотря на все это, цены не уменьшатся и даже не останутся на прежнем уровне, а, наоборот, вырастут, следует из отчета TrendForce.

Сейчас производителей "спасают" складские запасы готовой продукции, что позволяет им временно поддерживать прибыль. Но ко второму кварталу следующего года аналитики прогнозирует ощутимое подорожание смартфонов, ноутбуков и другой потребительской электроники.

Ранее появлялась информация, что производители смартфонов собираются вернуть слот для microSD из-за подорожания DRAM-памяти. Ситуация усугубляется тем, что дефицит может затянуться как минимум до конца 2027 года.

Ранее известный техноблогер MKBHD назвал 10 лучших смартфонов в 2025 году. Базовый iPhone 17 победил в главной номинации "Смартфон года", а лучшим камерофоном оказался не iPhone 17 Pro Max, а китайский флагман.

