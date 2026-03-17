Украина увеличила в 34 раза экспорт необычного продукта

В структуре экспорта растет доля товаров с добавленной стоимостью.

Украина увеличила в 34 раза экспорт рапсового масла в январе-феврале 2026 года. Он составил 102 миллиона долларов по сравнению с 3 млн долларов год назад, говорится в сообщении Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Отмечается, что с начала года рапсовое масло заняло восьмое место среди всех аграрных товаров по стоимости экспорта благодаря развитию рынка переработки в Украине.

По данным заместителя министра Тараса Высоцкого, в первые два месяца года Украина отправила на экспорт в общей сложности 9,95 млн тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 4 млрд долл. Валютная выручка по сравнению с 2025 годом увеличилась на 9,3%, в то время как объемы товара по весу практически не изменились.

Видео дня

Высоцкий отметил, что приведенные данные демонстрируют постепенный переход к экспорту товаров с большей добавленной стоимостью. В то же время Украине нужно продолжать работать над диверсификацией рынков сбыта и расширением географии экспорта, добавил он.

Примерно 50% валютной выручки в указанный период пришлось на страны Европейского Союза. Доля стран Ближнего Востока и Северной Африки составила 20%.

Важную роль в структуре украинского аграрного экспорта начала играть Турция – ее доля выросла с 247 млн долл. до 507 млн долл., или до 13%. В основном это связано с увеличением поставок в Турцию украинской кукурузы – с 530 тыс. тонн до 1,6 млн тонн.

Основными экспортными товарами Украины традиционно остаются кукуруза, подсолнечное масло, пшеница, соевые бобы и мясо. За первые два месяца текущего года экспорт кукурузы вырос на 20%, в то время как пшеницы – сократился на 43%.

Между тем некоторые аграрные отрасли Украины теряют позиции на мировом рынке. Так, в прошлом году общая выручка от экспорта страной грецкого ореха сократилась в десять раз по сравнению с прошлыми годами – с 92,2 млн долл. до 9,2 млн долл.

На 30% в предыдущие месяцы сократились и поставки за границу украинской малины, которая является ключевой ягодой в структуре экспорта.

