Привлекательная цель для российских войск: эксперт рассказал об угрозах для Эстонии

По мнению Кузана, в стране может даже повториться сценарий с Крымом.

Эстония - лакомая цель для российских войск, она - "одна из самых слабых стран НАТО". Об этом в эфире "Киев 24" сказал Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Отвечая на вопрос о том, что Россия якобы может готовить нападение на восток Эстонии, он заметил, что не воспринимал бы такие вещи как "пугалки".

"Когда кто-то скапливается у твоих границ, а россияне однозначно создают свои дополнительные логистические военные возможности, то есть это их подъездные пути и места скопления живой силы, техники… И все это касается протяженности всей российской западной границы", - сказал Кузан.

Он добавил, что речь идет о территории, "начиная от границ Финляндии и, конечно же, Нарвы, этого перехода, то есть Эстонии, которая является, прямо скажем, одной из самых слабых стран НАТО". Глава Центра отметил:

"Такая страна является лакомой мишенью для российских войск. С применением дронов и применением гибридной составляющей… Неустановленные дроны, как россияне уже неоднократно отрабатывали этот сценарий с другими европейскими странами Балтийского региона. Или же какие-то неустановленные лица без опознавательных знаков, которые будут пересекать границу".

Кузан добавил, что северо-восток Эстонии населен преимущественно русскоязычными выходцами из России, поэтому вариант применения таких гибридных сценариев, как, например, в Крыму в 2014 году, вполне вероятен.

"Существует ли такая угроза? Конечно же, существует. Если россияне будут чувствовать слабость, в первую очередь, союзников Эстонии по НАТО", - сказал он.

Как сообщалось, ранее издание Bild отметило, что уже несколько недель российские социальные медиа пропагандируют идею провозглашения "Народной республики Нарва" - приграничного города на востоке Эстонии с населением около 50 тысяч человек. 90% из них - русскоязычные.

Круги в эстонских спецслужбах видят в этой кампании возможную нарративную подготовку к вторжению на восток страны, что можно сравнить с началом российского вторжения в Украину весной 2014 года. Тогда сотрудники российских спецслужб и их местные коллаборационисты во многих русскоязычных регионах Украины провозгласили "народные республики".

