Известный Android-бренд подтвердил, что больше не будет выпускать новые смартфоны

Компания сосредоточится на рынке ПК и ИИ.

Корпорация ASUS официально объявила о полном отказе от выпуска новых смартфонов. Об этом заявил председатель совета директоров компании на корпоративном мероприятии в Тайване.

Информация о сворачивании мобильного направления появлялась еще в начале января, теперь же эти сведения подтверждены официально.

Как отмечается, решение связано с перераспределением ресурсов. Компания намерена сосредоточиться на развитии ключевых бизнес-направлений, среди которых ПК, игровые продукты, серверы для задач искусственного интеллекта, а также другие ИИ-девайсы. Дополнительным негативным фактором стал рост стоимости комплектующих из-за кризиса на рынке памяти.

При этом компания подчеркивает, что не отказывается от своих текущих клиентов и продолжит поддержку уже выпущенных смартфонов. Они получат все обещанные обновления ОС и патчи безопастности.

ASUS развивала мобильный бизнес в рамках двух серий – Zenfone и ROG Phone. Последняя была ориентирована на мобильных геймеров и регулярно входила в рейтинги лучших игровых смартфонов благодаря мощной начинке и множеству геймерских фишек.

Ранее генеральный директор Nothing предупредил о серьезных переменах на рынке смартфонов в 2026 году. Компаниям придется либо повышать цены, примерно на 20-30%, либо ухудшать характеристики.

УНИАН писал, что Apple поднимет цены на свою технику в первой половине 2026 года. У компании заканчиваются долгосрочные контракты с Samsung и SK Hynix на поставки памяти, а новые договоры будут уже по "новым прайсам".

