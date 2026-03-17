Telegram в РФ остались считанные дни: мессенджер 'замедлили' на 90%, – росСМИ

Работу мессенджера замедлили практически до нуля и пользоваться им невозможно даже с VPN.

В России активно проводятся мероприятия, которые сделают невозможным беспроблемное использование мессенджера Telegram. Эксперты заявляют, что блокировка со стороны регулятора перешла в решающую стадию и пользоваться им практически невозможно, даже с VPN, сообщает Ura.ru со ссылкой на радиостанцию Коммерсантъ FM.

По данным портала мониторинга сбоев Сбой.рф, за последние двое суток резко выросло количество жалоб пользователей на работу мессенджера. Только за 16 марта было зафиксировано около 12 тысяч сообщений о неполадках, тогда как 15 марта – в половину меньше.

Президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин сообщил, что проблемы с работой сервиса наблюдаются уже некоторое время, однако недавно пользователи начали жаловаться на сбои в десктопной версии Telegram. "Торможение есть давно, но вчера появились жалобы на то, что перестала работать Desktop-версия Telegram. Пока мало статистики по операторам, и она неточная, так как люди используют VPN", – отметил он.

Видео дня

Техноэксперт и автор издания "Код Дурова" Владислав Войтенко утверждает, что в последние сутки мессенджер практически недоступен при подключении через домашние интернет-провайдеры в России. Сложности с доступом могут быть связаны не с техническими неполадками, а с поэтапным введением ограничений со стороны операторов связи.

"Сообщения не отправляются, статус обновления может зависать. Иногда нужно ждать несколько минут, чтобы всё подгрузилось. Про нормальную работу Telegram через мобильный интернет можно забыть", – отметил он.

В Роскомнадзоре ранее заявляли, что сервис не выполняет требования российского законодательства и допускает распространение запрещённой информации. Ведомство также обвиняло Telegram в рассылке персональных данных пользователей, после чего было объявлено решение о закрытии работы мессенджера в России с 1 апреля. При этом председатель комитета Госдумы по информационной политике ранее отмечал, что использование Telegram российскими военными в зоне так называемого "СВО" ограничивать не планируется.

Попытки запрета Telegram в России

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявлял о намерениях Роскомнадзора запретить мессенджер, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение Max, созданное для слежки и политической цензуры.

Роскомнадзор уже вводил различные ограничения в отношении Telegram, когда россиян оставили без видеозвонков в мессенджере, тогда же у пользователей наблюдались проблемы с загрузкой медиафайлов.

В отчете Института изучения войны опровергли заявления Роскомнадзора о том, что мессенджер будет доступен на фронте, поскольку зафиксированы признаки того, что Россия пытается ограничить использование Telegram среди воинских подразделений.

