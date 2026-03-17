Эксперимент по сокращению перекрестного субсидирования на УЗ является позитивным шагом, но требует продолжения реформы,- УСПП

Запуск экспериментального проекта по сокращению перекрестного субсидирования между грузовыми и пассажирскими перевозками "Укрзализныци" является правильным и давно необходимым шагом.
Но для реального эффекта он должен стать частью более широкой реформы управления железнодорожной отраслью. Такое мнение высказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.
По его словам, проблема перекрестного субсидирования в Украине является глубокой и касается не только железнодорожной отрасли. Просто в случае УЗ она напрямую влияет на экономику, поскольку для компенсации убытков пассажирского сегмента используется повышение тарифов на грузовые перевозки, что пагубно сказывается на состоянии экономики.
"Это создает неравные условия конкуренции и увеличивает себестоимость украинской продукции, прежде всего в горно-металлургическом и агропромышленном комплексах. В результате снижается конкурентоспособность нашего экспорта", - пояснил Кинах.
В то же время он подчеркнул, что одного лишь экспериментального проекта недостаточно для системного решения проблемы - необходимы более глубокие структурные изменения в управлении компанией.
В частности, речь идет о проведении комплексного аудита деятельности "Укрзализныци", совершенствовании законодательства, а также утверждении на правительственном уровне четких финансовых планов компании на каждый следующий год. Особое внимание, по словам Кинаха, нужно уделить повышению качества менеджмента и прозрачности управления государственной монополией.
"Речь идет об оптимизации использования ресурсов, прозрачности, адресности и эффективности расходов. Особенно с учетом того, что значительные средства теряются из-за неэффективных закупок и коррупционных схем - от поставок дизельного топлива до комплектующих", - подчеркнул он.
Он также подчеркнул, что решение о повышении тарифов на железнодорожные перевозки должно приниматься исключительно на основе экономических расчетов и прогнозов влияния на экономику.
"Каждое повышение тарифов должно сопровождаться экономическим обоснованием, анализом последствий для отраслей, пользующихся услугами железной дороги. Решения должны приниматься по принципу "не навреди экономике", - подчеркнул президент УСПП.
Именно отсутствие системного подхода к тарифной политике и управлению государственными предприятиями является одной из причин замедления экономического развития страны. По итогам прошлого года рост ВВП Украины составил лишь около 1,8%, что значительно ниже запланированных показателей.
Напомним, ранее "Укрзализныця" пыталась инициировать повышение тарифов на грузовые перевозки на 40%, чтобы покрыть убытки от пассажирских перевозок, которые достигли уже 22 млрд грн. Но в Минэкономики выступили против: там заявили, что прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, "Укрзализныця" должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года.
"Просто общее повышение тарифов не даст эффекта. Часть грузов уйдет на дороги или просто исчезнет из-за остановки предприятий", - заявил министр экономики.
Между тем Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал правительству сохранить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки "Укрзализныци" без изменений в течение 2026 года, ведь повышение тарифов государственных монополий в нынешних условиях может иметь критические последствия для промышленности. В частности, речь идет о металлургических, горнодобывающих, химических предприятиях и производителях строительных материалов, которые уже работают в условиях энергетического кризиса, кадрового дефицита, роста затрат и последствий войны.