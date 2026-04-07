Какая версия Android самая популярная в 2026 году

Свежие данные показывают, что Android 16 обошла по популярности предыдущую версию (15) и стала самой популярной ОС.

В апреле 2026 года Android 16 стала самой популярной версией ОС среди пользователей. Рост ее использования связан с тем, что с Android 16 выпускается все больше новых устройств, также до нее обновляются бюджетные смартфоны.

По подсчетам компании StatCounter, Android 16 сейчас используют 21,1% смартфонов и планшетов во всем мире. Такой показатель превзошел по распространенности версию Android 15, у которой 20,1%.

В сентябре 2025 года ОС Android 16 занимала всего 1,28% рынка, но с тех пор ее доля значительно выросла. Примечательно, что Android 14 и 13 тоже остаются сравнительно популярны – старые версии по-прежнему занимают 14% и 13% рынка соотвественно.

В то же время более 30% владельцев Android продолжают пользоваться устаревшими версиями операционной системы – Android 12 и более ранними системами ОС. Для них компания больше не выпускает патчи безопасности.

Релиз версии Android 16 состоялся в июне 2025 года для устройств Pixel, что на несколько месяцев раньше привычного графика. Самым большим обновлением Android 16 стал новый дизайн, который Google называет Material 3 Expressive. Пользователям стало доступно больше кастомизаций, скруглений и контрастных цветов, а также красивых анимаций.

Также Google заметно улучшила защиту в Android 16, ориентируясь на противодействие шпионскому ПО, кражам устройств и фишингу. Речь идет о режиме "Расширенная защита", однако по умолчанию она отключена.

Ранее пользователи выбрали лучшую оболочку на Android-смартфонах. Samsung One UI с ощутимым отрывом удерживает лидерство, опережая "чистый" Android от Google и другие оболочки.

Вас также могут заинтересовать новости: