Как навсегда избавиться от спам-звонков на iPhone: нужно включить всего одну функцию

Функция доступна на любом iPhone с поддержкой iOS 26, включая модели вроде iPhone 11.

Спам-звонки по-прежнему остаются одной из самых раздражающих проблем для владельцев смартфонов. Пользователи iPhone регулярно сталкиваются с навязчивыми звонками, временами по несколько раз в неделю, при этом они вынуждены оставлять звук включенным, чтобы не пропустить действительно важные звонки.

Эксперты портала CNET напомнили, что в iOS 26 появилась опция, которая заметно меняет ситуацию – "Фильтрация вызовов" (Call screening). Важно, что эта функция не относится к Apple Intelligence, поэтому она доступна на любом iPhone с поддержкой актуальной iOS, включая модели вроде iPhone 11.

Как включить фильтрацию звонков на Айфоне

Чтобы активировать функцию, нужно выполнить несколько простых шагов:

Откройте "Настройки".

Перейдите в раздел "Приложения".

Выберите "Телефон".

Найдите пункт "Заглушение неизвестных" (Screen Unknown Callers).

Далее вам будут доступны три режима работы функции: Never (Никогда), Ask Reason for Calling (Спросить причину звонка) и Silence (Без звука).

Режим Never – это стандартное поведение iPhone. Все звонки, включая неизвестные номера, будут поступать, как обычно, а пропущенные отображаются в журнале вызовов.

Режим Ask Reason for Calling – самый "умный" вариант. iPhone сам попросит неизвестного абонента назвать причину звонка, не включая звонок на вашем устройстве. После этого система покажет расшифровку ответа, и вы сами решите, отвечать или нет. По сути, это встроенный "секретарь", который отсекает спам и робозвонки.

Режим Silence – самый строгий вариант. Все звонки с неизвестных номеров будут автоматически отправляться в голосовую почту без уведомлений и звонков. Это полностью избавляет от спама, но есть риск пропустить важные вызовы, например от врача или доставки.

Какой режим выбрать

Для большинства пользователей оптимальным считается Ask Reason for Calling, поскольку он балансирует между безопасностью и удобством. Он позволяет отсеивать спам, но при этом не терять действительно важные звонки.

Режим Silence подойдет тем, кто хочет максимально "очистить" смартфон от любых нежелательных вызовов, но готов мириться с возможными пропусками.

Фактически, с iOS 26 iPhone превращается в более "умный фильтр" звонков, который способен значительно снизить количество спама без сторонних приложений.

