Apple может убрать MagSafe из будущих iPhone – и причина вас возмутит

Идея состоит в том, чтобы убрать встроенные магниты из-под крышки iPhone, чтобы вынудить людей покупать специальные фирменные чехлы.

По данным инсайдеров, Apple рассматривает возможность отказаться от технологии MagSafe в будущих моделях iPhone. Эта функция – магнитная система для зарядки и аксессуаров – уже пять лет является важной частью экосистемы смартфонов бренда.

Главная причина – не технические ограничения, а коммерция. Как говорится в отчете, рынок MagSafe-аксессуаров оказался чрезвычайно успешным и Apple рассчитывает, что без встроенных магнитов пользователи будут вынуждены покупать чехлы с поддержкой магнитов – даже те, кто предпочитает носить смартфон без чехла.

При этом источник уточняет, что речь идет о возможном отказе от MagSafe в базовых iPhone. Более дорогие модели Pro и Pro Max могут сохранить встроенные магниты, либо они станут премиальной фишкой, за которую придется доплатить.

Прецедент уже есть: в 2025 году Apple выпустила iPhone 16e без MagSafe, сославшись на то, что целевая аудитория бюджетных моделей заряжают свои смартфоны исключительно по проводу. Правда, в iPhone 17e магниты вернули – видимо, реакция пользователей показала, что такое решение оказалось не самым удачным.

Аналитики считают, что отказ от MagSafe может обернуться серьезным ударом по репутации компании, особенно на фоне задержек Apple Intelligence и провальных продаж iPhone Air. Впрочем, история показывает, что даже спорные решения Apple со временем принимаются рынком – как это было с отказом от зарядного блока в комплекте.

Напомним, 1 сентября Тим Кук покинет должность главы Apple – его место займет Джон Тернус. Ранее он был вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. Bloomberg пишет, что новый CEO получил мандат на перемены, его главная задача – "вернуть подход Стива Джобса".

Этой осенью главным анонсом от Apple станет складной iPhone с полностью "гладким экраном" без заметной складки на месте изгиба. По разным оценкам, устройство может стоить от 2000 до 2400 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: