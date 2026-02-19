Samsung потеряла статус ведущего производителя телевизоров: кто занял ее место

По итогам декабря 2025 года аналитики подтвердили, что TCL обогнала конкурента.

Компания Samsung впервые за более 20 лет потеряла лидирующую позицию на мировом рынке телевизоров по объему поставок, уступив ее TCL. Об этом пишет SamMobile со ссылкой на данные аналитиков Counterpoint Research.

По итогам декабря 2025 года компания TCL заняла первое место по поставкам телевизоров по всему миру, захватив 16% от общего объема. Samsung заняла второе место с 13% долей рынка. Ниже расположились Hisense, LG и Walmart – они получили долю 12, 8 и 5 процентов соответственно.

Еще не ясно, что будет по итогам 2026 года, поскольку Samsung остается лидером по итогам квартальных и годовых поставок, однако опыт декабря показывает, что конкурентная борьба с TCL стала более ожесточенной. Аналитики отмечают, что TCL уже несколько месяцев наращивает темпы роста, тогда как показатели Samsung практически не меняются.

В отчете Counterpoint говорится, что успех TCL в первую очередь связан с агрессивной экспансией на рынки вне Китая и активным расширением модельного ряда, включая продвижение как более дешевых моделей, так и премиальных телевизоров.

Кроме того, в последние годы Samsung и LG переориентировались с ЖК-телевизоров на более дорогие OLED-модели что создало пробел в сегменте ЖК-телевизоров, который быстро заполняют китайские бренды. Поскольку ЖК-телевизоры дешевле OLED, они продаются в гораздо больших объемах. Это помогает таким брендам, как TCL, увеличивать объемы поставок.

В 2026 году на рынке начнут появляться Micro RGB телевизоры. Новая технология позволит отказаться от классической подсветки с белыми светодиодами и цветными фильтрами, и добиться более точной цветопередачи и высокой яркости.

Ранее специалисты RTINGS выбрали лучший бюджетный OLED-телевизор – это не Samsung или Sony. LG B5 сочетает большинство передовых функций OLED‑панелей при цене $900 за 55 дюймов и является отличной входной точкой в мир OLED.

