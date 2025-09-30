В сеть слили дизайн нового суперфлагмана Samsung S26 Ultra: что изменится

Скругленные углы и переработанный блок камер, видимо, станут главными изменениями во внешнем виде грядущего флагмана.

Ресурс Android Headlines вместе с известным концепт-дизайнером OnLeaks представил следующий суперфлагман Samsung. До выхода Galaxy S26 Ultra еще минимум три месяца, но уже есть возможность посмотреть, как будет выглядеть новый топ на рынке Android-флагманов.

Ожидается, что Galaxy S26 Ultra в целом сохранит дизайн как у S25 Ultra, но некоторые изменения все-таки будут. Например, Samsung впервые с 2021 года вернется к острову камер на задней панели вместо того, чтобы размещать объективы по отдельности.

Также в новом поколении все четыре угла корпуса будут более скругленными. Видимо, в этом плане смартфон станет больше похож на актуальные модели iPhone.

Сравнение Samsung Galaxy S25 Ultra и Galaxy S26 Ultra:

В то время как Samsung Galaxy S26 Ultra, возможно, не выглядит радикально иначе внешне, пользователи сразу заметят новый 6,9-дюймовый QHD+ CoE Dynamic AMOLED-экран. Он предложит выше яркость без бликов, но ниже энергопотребление, а также защиту от посторонних глаз на основе ИИ.

Начинку тоже обновят на более актуальную. Смартфон получит кастомную версию чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, работающий на рекордных частотах 4.74 ГГц. А скорость зарядки прокачают с 45 Вт до 60 Вт.

Презентация Galaxy S26 Ultra ожидается в начале 2026 года. По имеющейся информации, Samsung последует примеру Apple и откажется от версии Plus в пользу ультратонкого S26 Edge. А стандартный S26 получит приставку "Pro", и будет называться Galaxy S26 Pro.

