Ни смартфон, ни процессор пока еще не представлены официально.

Qualcomm официально еще не представила предшественника Snapdragon 8 Elite, но в интернете уже появились данные о производительности модели for Galaxy, которая должна лечь в основу серии Samsung Galaxy S26.

Издание Gizmochina сообщает, что базовая версия нового флагманского чипа получит два мощных ядра с частотой 4,61 ГГц. Энергоэффективные ядра же будут работать на частоте 3,63 ГГц. За графику отвечает GPU Adreno 840 с частотой 1,2 ГГц.

Специально для Samsung и ее флагманских смартфонов Qualcomm повысит тактовую частоту ведущего ядра с 4,61 ГГц до 4,74 ГГц. Инсайдер Ice Universe также сообщил, что чипсет набирает более 4 миллионов баллов в бенчмарке AnTuTu, что почти на 50 % выше результатов предшественника.

Ожидается, что первыми смартфонами, использующими Snapdragon 8 Elite Gen 5, станут Xiaomi, OnePlus и Realme. Все они изначально будут работать на родной частоте 4,61 ГГц. Ожидается, что эти производители перейдут на разогнанный вариант чипа в следующем году – после Samsung Galaxy S26.

Анонс нового флагманского чипа Snapdragon ожидается в конце сентября. Ранее стало известно, что вместо Snapdragon 8 Elite 2 следующий чипсет будет называться Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Сразу после презентации Snapdragon 8 Elite Gen 5 пройдет презентация флагманской серии Xiaomi 16. Уже подтверждено, что они будут первыми Android-смартфонами с новым чипом. Также ходят слухи о новых моделях Xiaomi 16 Pro Max и Xiaomi 16 Pro Mini.

А уже 9 сентября Apple представит серию iPhone 17. По слухам, все модели получат новую 24-мегапиксельную фронтальную камеру и дисплей 120 Гц, а Plus-версию iPhone заменят рекордной тонкой моделью "Air".

