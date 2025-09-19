Официальная премьера флагманов ожидается в начале 2026 года.

В сети появились изображения чехлов для флагманской линейки Galaxy S26 от Samsung, которые позволяют сравнить дизайн всех трех моделей линейки.

Утечки уже подтвердили, что в новых флагманах Samsung блоки камер будут заметно выступать. У Galaxy S26 Pro и S26 Ultra блок камер на задней панели получил "островок", на котором размещаются модули камеры. Расположение камер и общий дизайн при этом остаются без изменений.

В свою очередь S26 Edge получил массивный блок почти во всю ширину задней панели. Нечто похожее Apple показала на презентации iPhone 17.

Видео дня

Другое изменение – это наличие в корпусе смартфона магнитов по типу MagSafe и Pixelsnap. Ожидается, что такие магниты получат все модели Galaxy S26.

С большей долей вероятности, именно так будут выглядеть смартфоны серии Galaxy S26:

Презентация Galaxy S26 ожидается в начале следующего года. По имеющейся информации, компания последует примеру Apple и откажется от Plus-версии в пользу тонкого S26 Edge. А базовый S26 получит приставку "Pro", и будет называться Galaxy S26 Pro.

Ранее появилась информация, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 в версии для Galaxy S26 Ultra будет разогнан до рекордных 4.74 ГГц. Процессор также набирает более 4 млн баллов в бенчмарке AnTuTu, что почти на 50% выше результатов предшественника.

Ранее в этом месяце Samsung обновила самый популярный Android-смартфон в мире. Galaxy A17 4G получил тройную камеру, защиту от воды и поддержку до 2031 года.

Вас также могут заинтересовать новости: