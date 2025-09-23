Конкурент iPhone 17 Pro получит один из самых продвинутых дисплеев на рынке.

Будущий флагман Galaxy S26 Ultra от Samsung получит продвинутый OLED-экран M14, который может установить новый стандарт для смартфонов. Об этом сообщает южнокорейское издание ETNews.

Ожидается, что смартфон перейдет с OLED M13 на OLED M14. При этом S26 Pro и S26 Edge останутся с дисплеями прошлого поколения M13. Они менее яркие и эффективные.

Инсайдеры ожидают, что с M14 новый флагман Samsung получит:

заметно более высокую яркость;

сниженное энергопотребление и увеличенное время автономной работы;

поддержку технологии Color Filter on Encapsulation (CoE), уменьшающей блики и повышающей светопропускание. Это первый раз, когда Samsung будет использовать технологию CoE на обычном, нескладном телефоне.

На этом изменения не закончатся. В коде One UI 8.5 нашли подтверждение, что дисплей флагмана будет поддерживать защитную технологию Flex Magic Pixel, которая использует ИИ для регулировки пикселей экрана и управления углами обзора – чтобы контент был нечитаемым для посторонних, которые смотрят на экран сбоку.

Кроме того, новая "Ультра" станет тоньше и легче предшественника. Начинку тоже обновят на более актуальную. А вот обновлений по части аккумулятора ждать не стоит.

Официальная презентация Galaxy S26 Ultra ожидается в начале 2026 года. По имеющейся информации, в Samsung последуют примеру Apple и откажутся от Plus-версии в пользу тонкого S26 Edge. А базовый S26 получит приставку "Pro", и будет называться Galaxy S26 Pro.

