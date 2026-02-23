Прекратите использовать USB в машине для зарядки: есть более быстрый способ

USB-разъемы, встроенные в бортовую систему автомобиля, изначально созданы для передачи данных, а не зарядки устройств.

Многие водители по привычке подключают телефон к USB-порту своего автомобиля, чтобы подзарядить аккумулятор в дороге. Но, как выяснили специалисты, это плохая идея, если вы хотите сохранить здоровье батареи и получить быстрый заряд.

Все потому что USB-разъемы, встроенные в бортовую систему автомобиля, изначально созданы для передачи данных (например, для Android Auto или CarPlay), а не для зарядки устройств. Их выходной ток обычно слишком мал –это приводит к очень медленному пополнению заряда, пишет HowToGeek.

Даже порты, отмеченные как "для зарядки", чаще всего обеспечивают недостаточную мощность для современных смартфонов с большими батареями и поддержкой быстрой зарядки.

Во время недавней поездки автор материала решил подзарядить свой Samsung S25+, подключив его к USB-C-порту в машине при оставшихся 56% заряда. Он рассчитывал, что телефон быстро восполнит батарею, но на экране появилось уведомление, что до полной зарядки необходимо 2 ч 51 мин. При нормальном адаптере питания устройство способно зарядиться с 0 до 50% за 30 минут.

Как лучше всего заряжать телефон в машине

Специалисты рекомендуют отказаться от использования встроенных USB-портов и вместо этого использовать адаптер, подключаемый в 12 В розетку прикуривателя (DC-разъем), например, UGREEN 130W.

Такая розетка рассчитана на гораздо больший ток и мощность 120–240 Вт, что более чем достаточно для быстрой и эффективной зарядки телефонов, планшетов, ноутбуков и других устройств прямо в автомобиле.

Если коротко: автомобильные USB-порты слишком медленные, поэтому для нормальной скорости зарядки лучше использовать отдельное автомобильное зарядное устройство, подключаемое к 12V-разъему прикуривателя.

