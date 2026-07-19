Мужчина целый год заряжал смартфон беспроводной зарядкой: что стало с батареей

Эксперимент показал, что современные технологии уже способны заменить кабель в большинстве повседневных сценариев.

Беспроводную зарядку часто критикуют за низкую скорость, нагрев и якобы ускоренный износ батареи – по сравнению с проводной. Журналист MakeUseOf решил проверить это на практике и в течение года заряжал свои смартфоны преимущественно с помощью Qi-станций.

В качестве основных устройств автор использовал Samsung Galaxy S25 Edge и iPhone Air. Несмотря на сравнительно небольшие аккумуляторы – 3900 мАч и 3149 мАч – он рассчитывал компенсировать это постоянным доступом к беспроводной зарядке.

За год дома, в автомобиле и в командировках мужчина почти всегда пользовался беспроводными зарядными устройствами. На рабочем столе стояла станция Belkin Qi2 мощностью 25 Вт, в автомобиле находились встроенные зарядные площадки, а в дороге выручали магнитные внешние аккумуляторы MagSafe. Благодаря этому уровень заряда смартфонов редко опускался ниже 50%.

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Главным открытием эксперимента стала разница между двумя смартфонами. Хотя аккумулятор iPhone Air заметно меньше, пользоваться им оказалось комфортнее.

Все дело в поддержке стандарта Qi2 и встроенных магнитах MagSafe. Айфон автоматически выравнивался на зарядной площадке, быстро заряжался и отлично работал с магнитными аккумуляторами. Беспроводная зарядка 20 Вт позволяла восполнить заряд с 0 до 50% примерно за 30 минут.

Galaxy S25 Edge, напротив, поддерживает беспроводную зарядку только 15 Вт и не имеет встроенных магнитов. Из-за этого для правильного позиционирования приходилось использовать магнитный чехол, а сам процесс зарядки ощущался значительно медленнее. По словам автора, именно отсутствие магнитов и невысокая мощность зарядки стали главными недостатками смартфона.

Что стало с аккумуляторами спустя год

Одним из главных опасений журналиста было ускоренное старение батареек из-за постоянной беспроводной зарядки. Однако результаты оказались лучше ожидаемых.

Спустя примерно 10 месяцев после покупки iPhone Air сохранил 100% емкости батареи, несмотря на 231 цикл зарядки. Диагностика Samsung S25 Edge спустя 13 месяцев активного использования также показала, что батарея находится в хорошем состоянии.

Автор отмечает, что беспроводная зарядка действительно менее эффективна и выделяет больше тепла, чем проводная. Однако современные смартфоны умеют контролировать температуру и автоматически снижают мощность когда нужно, поэтому критического влияния на состояние батареи за год эксплуатации обнаружить не удалось.

По итогам эксперимента специалист пришел к выводу, что беспроводная зарядка вполне способна стать основным способом зарядки смартфона. Правда, для максимального комфорта нужна модель с поддержкой Qi2, встроенными магнитами MagSafe и высокой мощностью беспроводной зарядки.

Ранее энтузиаст решил проверить, можно ли отсрочить замену батареи, если заряжать ее максимум до 80%. Мужчина целый год пользовался своим Android-девайсом с включенным лимитом зарядки.

Двухлетний эксперимент раскрыл, действительно ли быстрая зарядка убивает батарею. Авторы пришли к выводу, что лучший способ заряжать телефон – это "как вам нравится".

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