Замедляет ли длинный кабель зарядку смартфона: эксперты дали четкий ответ

Гораздо важнее не длина, а качество самого кабеля.

Многие владельцы смартфонов покупают USB-кабели длиной два-три метра, чтобы комфортно пользоваться устройством во время зарядки. Тем не менее вокруг таких аксессуаров давно бытует мнение, что, чем длиннее кабель – тем дольше заряжается телефон.

Специалисты техпортала BGR заявили, что с точки зрения физики более длинный кабель правда обладает большим электрическим сопротивлением. Из-за этого напряжение на выходе немного снижается, а телефон может заряжаться медленнее, чем при использовании короткого кабеля.

Однако на практике разница будет минимальная. Если заменить стандартный метровый USB-кабель на качественный сертифицированный кабель длиной 2 метра, скорость зарядки снизится настолько незначительно, что большинство пользователей этого даже не заметят.

Видео дня

Поэтому при выборе зарядного кабеля гораздо важнее не длина, а качество самого кабеля.

Как выбрать качественный USB-кабель

При выборе USB-кабеля специалисты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на маркировку AWG (American Wire Gauge). Этот стандарт показывает толщину проводников внутри кабеля.

Чем меньше число AWG, тем толще медные жилы, ниже сопротивление и меньше потери напряжения при передаче энергии.

Например:

кабель 24 AWG лучше подходит для быстрой зарядки и длинных проводов; дешевые модели с маркировкой 28/28 AWG сильнее теряют напряжение и могут заметно снизить скорость зарядки, особенно при длине более двух метров.

Также специалисты советуют выбирать кабели с сертификацией USB-IF или поддержкой USB-PD. Такие аксессуары проходят проверку на соответствие стандартам, используют более качественные медные проводники и способны стабильно передавать высокую мощность.

В итоге длинный кабель сам по себе не является причиной медленной зарядки. Если он изготовлен из качественных материалов, имеет достаточную толщину проводников и соответствует современным стандартам, разница в скорости по сравнению с коротким кабелем будет минимальной. А вот дешевые несертифицированные USB действительно могут заметно увеличить время зарядки смартфона.

В 2026 году USB‑C стал стандартом для большинства смартфонов и гаджетов, но далеко не каждый кабель сможет предложить быструю зарядку – даже если физически он подходит к разъему. Вот как определить, поддерживает ли ваш USB‑C кабель быструю зарядку.

Ранее эксперты сравнили ночную и утреннюю зарядку и ответили, что лучше для здоровья батареи смартфона.

Вас также могут заинтересовать новости: