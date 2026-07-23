Эксперты выбрали 6 недорогих смартфонов с лучшей камерой на 2026 год

Выбирая бюджетный камерофон, стоит смотреть не только на мегапиксели, но и на качество обработки изображений, а также наличие дополнительных камер.

Покупка смартфона с хорошей камерой больше не требует больших затрат. Издание Digital Camera World составило рейтинг бюджетных камерофонов, отметив сразу шесть моделей, которые способны делать качественные снимки, оставаясь заметно дешевле флагманов.

Лидером рейтинга стал CMF Phone 2 Pro. По мнению авторов, этот телефон предлагает лучшее сочетание цены и возможностей. Он оснащен основной камерой 50 Мп с сенсором 1/1,56 дюйма, которая отлично передает мелкие детали и достойно справляется со съемкой при слабом освещении. Также есть телеобъектив на 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом, который редко встретишь в сегменте до $300.

Фронтальная камера не выделяется выдающимися параметрами, но обеспечивает хорошее качество селфи-снимков при достаточном освещении. Самым слабым звеном оказался ультраширокоугольный модуль: разрешения в 8 Мп, как отмечают эксперты, уже недостаточно для конкуренции с современными моделями.

Видео дня

Вторую строчку занял Pixel 10a. Главная камера на 48 Мп обеспечивает сбалансированную экспозицию, естественную цветопередачу и высокую детализацию. Отдельно обозреватели отметили качественный режим макросъемки, который позволяет получать эффектные снимки с приятным размытием фона.

Уникальной особенностью Pixel 10a является плоская заднюю панель без выступающего блока камер – редкое решение для современных моделей.

Третье место досталось Samsung Galaxy A56. Его основная камера обеспечивает достойную детализацию и насыщенные цвета, а качество снимков остается на хорошем уровне даже при 2-кратном цифровом зуме. Еще одной сильной стороной устройства стала возможность записывать видео в 4K, причем качество остается высоким практически при любом освещении.

Хорошие результаты демонстрирует и селфи-камера, поэтому телефон можно рекомендовать начинающим видеоблогерам. А вот сверхширокоугольная камера заметно уступает конкурентам.

В список лучших недорогих камерофонов также вошли:

iPhone 16e – самый доступный современный смартфон Apple с 48-мегапиксельной камерой, Face ID и портом USB-C;

Nothing Phone (4a) Pro – выделяется оригинальным дизайном, поддержкой LUT-фильтров и наличием перископического телеобъектива с 3,5-кратным оптическим зумом, что редко встречается в среднем ценовом сегменте;

Redmi Note 15 Pro Plus – получил основную камеру на 200 Мп и большую батарею 6500 мАч, но возможности зума ощущается посредственними по сравнению с конкурентами.

Ранее эксперты протестировали 258 смартфонов и выбрали лучшие. В начале года лидером рейтинга был iPhone 17 Pro Max, но со временем его вытеснили новые Android-флагманы.

Как УНИАН уже рассказывал, дешевые телефоны в 2027 году могут стать редкостью или вовсе исчезнуть. Причина – стремительно растущий спрос на чипы памяти DRAM и NAND, который оставляет производителям смартфонов все меньше доступных компонентов.

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