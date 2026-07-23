Война в Украине показала беспомощность ядерного оружия, – китайский аналитик

После Второй мировой войны концепция ядерного сдерживания лежала в основе глобальной политики.

Несмотря на неоднократные удары Украины по территории России, Кремль до сих пор не применил тактическое ядерное оружие, хотя ранее неоднократно угрожал таким сценарием. Это свидетельствует об ограниченной практической ценности крупнейшего в мире ядерного арсенала в условиях современной войны. Об этом в авторской колонке для South China Morning Post пишет старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа (Китай) Чжоу Бо.

Аналитик описывает тупиковую ситуацию на фронте в Украине и задает риторический вопрос: смогло бы тактическое ядерное оружие изменить ситуацию на поле боя? Сам Чжоу Бо считает, что такой сценарий маловероятен. По его словам, исторический опыт показывает, что даже государства, обладающие ядерным оружием, не получали автоматического преимущества в войнах против неядерных противников.

Автор также объясняет, почему Москва воздерживается от применения тактического ядерного оружия. Он отмечает, что ядерный взрыв на Донбассе мог бы вызвать радиоактивное загрязнение, которое распространилось бы и на территорию самой России. Кроме того, Кремль официально считает "аннексированные" украинские области своей территорией, что делает такой удар политически нелогичным.

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"Ядерный взрыв, даже тактический, остается ядерным взрывом", – подчеркивает автор.

Китайский аналитик убежден, что такой шаг также привел бы к масштабному ужесточению западных санкций, ухудшения отношений со странами Глобального Юга и нанес бы серьёзный удар по партнёрству России с Китаем, Индией и Бразилией, которые выступают против использования ядерного оружия.

Вместе с тем Чжоу Бо считает, что Киев, хотя и оказывает постоянное давление на российские силы, при этом старается не переступать условную черту, которая могла бы спровоцировать ядерный ответ.

По мнению китайского исследователя, главной функцией российского ядерного арсенала остается не достижение превосходства на поле боя, а стратегическое сдерживание. Именно ядерное оружие, считает он, не позволило НАТО напрямую вступить в войну.

"Война в Украине – это обычный конфликт, омрачённый постоянной ядерной угрозой. Она может стать ещё одной "вечной войной", поскольку долгосрочное, всеобъемлющее урегулирование остаётся недостижимым, а формального прекращения огня нигде не видно", – резюмирует аналитик.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, президент Зеленский заявил, что этой зимой война в Украине может развиваться по одному из двух сценариев – либо мирные переговоры, либо эскалация. По данным разведки, вокруг Путина существуют два лагеря: одни призывают завершить войну из-за экономического коллапса, другие настаивают на ее продолжении.

Также мы рассказывали, что Украина смогла использовать стратегию войны на истощение против России в своих интересах. Кампания дальних ударов разрушает военную экономику РФ, уничтожает солдат быстрее, чем армия может их пополнить, и наносит удары по нефтегазовой инфраструктуре, сокращая экспорт. Исторически затяжные войны выигрывались именно за счет истощения противника.

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