В дронах, которыми РФ атаковала Черниговскую область, нашли опасные компоненты: детали от СБУ

Специалисты зафиксировали превышение естественного радиационного фона в 80 раз.

Контрразведка и следователи Службы безопасности зафиксировали новые факты применения РФ против Украины боеприпасов с обеднённым ураном. Опасные компоненты обнаружены в ударных дронах типа "Герань-2", которыми россияне атаковали Черниговскую область в период с апреля по июнь 2026 года.

Как сообщила пресс-служба СБУ, в ходе расследования выяснилось, что враг использует радиоактивные элементы в ракетах Р-60М, которые он приспособил для применения на своих БПЛА.

Отмечается, что во время осмотра мест "прилетов" российских беспилотников и радиологического обследования их боевых частей следственно-оперативная группа и специалисты ГСЧС зафиксировали превышение естественного радиационного фона в 80 раз.

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"При этом уровень гамма-излучения отдельных обломков вражеских дронов составлял от 8,3 до 24 мкЗв/ч при допустимой санитарной норме 0,3 мкЗв/ч. Такой радиационный фон представляет непосредственную угрозу здоровью человека и окружающей среде. По результатам экспертизы, инициированной Службой безопасности, установлено, что боевые части этих ракет содержат ядерный материал, идентифицированный как уран-235 и уран-238", – говорится в сообщении.

В спецслужбе подчеркнули, что наличие радиоактивных компонентов подтверждено дозиметрическим оборудованием и мобильным автоматизированным радиологическим комплексом.

По этим фактам следователи СБУ возбудили уголовное дело по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Угроза от обедненного урана: что известно

Как сообщал УНИАН, обедненный уран, который россияне используют в некоторых видах вооружений, представляет опасность, но не как источник радиационного излучения.

Руководитель учебного департамента Академии "Дронариум" Дмитрий Следюк рассказал, что обедненный уран в оружии используется не из-за радиоактивности, которая на самом деле не слишком высока, а из-за высокой плотности самого металла. Фактически речь идет о веществе, которое в 2,5 раза прочнее стали, что делает обедненный уран как раз превосходным материалом для пробивания брони.

Что же касается радиационного фона от обедненного урана, то он составляет 12 мкЗв/ч. Как пояснил Следюк, это в десятки раз выше естественного фона, но все же не является главной проблемой.

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