В Саудовской Аравии строят первый в мире небоскрёб высотой более километра

Этот небоскреб с квартирами, офисами и 59 лифтами обещает изменить облик Джидды.

Самым высоким небоскребом в мире в настоящее время является Бурдж-Халифа (828 метров) в Дубае в Объединённых Арабских Эмиратах, однако появляются проекты, призванные свергнуть это культовое здание с пьедестала.

На первом месте среди строящихся небоскребов находится Jeddah Tower – впечатляющая конструкция, возводимая в Джидде в Саудовской Аравии. Этот небоскрёб как первое здание в мире должен превысить высоту в один километр, пишет Geekweek Interia.

Рекордная Jeddah Tower будет выполнять функцию "вертикального города" с квартирами, офисами и услугами. Только что было объявлено, что строительство превысило 106 из запланированных 160 этажей.

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После завершения Jeddah Tower не только станет самым высоким зданием в мире, но и установит ещё один рекорд – здесь появится самая высоко расположенная смотровая площадка в мире на высоте более 640 метров с панорамой на Красное море.

Рекордный небоскрёб тянется ввысь - его высота уже превышает 420 м

За проект Jeddah Tower отвечают архитекторы из бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG). У Адриана Смита уже есть крупные достижения в области небоскрёбов – он автор проекта нынешнего самого высокого здания в мире, Бурдж-Халифы.

Планы строительства Jeddah Tower предусматривают 59 лифтов и около 530 000 квадратных метров полезной площади. Проект учитывает современные технологии – в частности, передовые системы кондиционирования и энергоэффективные фасады, приспособленные к суровым условиям.

Строительство Jeddah Tower началось в 2013 году, но на протяжении лет неоднократно приостанавливалось, что порождало сомнения в его завершении. Перелом наступил в 2025 году, когда работы возобновились на постоянной основе, и с тех пор небоскрёб систематически растёт. Пару месяцев назад отпраздновали возведение 100-го этажа.

Теперь достигнут уровень 106-го этажа, что даёт около 426 метров высоты. По мнению специалистов, благодаря быстрому прогрессу работ небоскрёб в ближайшие месяцы достигнет полукилометра.

Растущее значение вертикальной застройки, Jeddah Tower – пример

Jeddah Tower – пример растущего значения вертикальной застройки. Соавтор проекта километрового небоскрёба Гордон Гилл в недавнем интервью, которое приводит Arabian Business, отмечает, что в будущем города начнут функционировать не только на уровне улиц, но и в пространстве над ними.

Развитие летающих такси и дронов приведёт к тому, что будущие здания – такие как строящееся в Джидде – станут узлами воздушного транспорта.

Монументальная конструкция, возводимая в Джидде, является одним из главных проектов, вписанных в программу Саудовской Аравии Saudi Vision 2030, цель которой – диверсификация экономики и снижение её зависимости от добычи нефти.

Расположенный в центре Джидды небоскрёб призван стать двигателем развития туризма, экономической активности и укреплять международные позиции Саудовской Аравии.

Завершение строительства Jeddah Tower запланировано на 2028 год.

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