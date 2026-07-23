Вернётся ли сильная жара: синоптик рассказал, какой будет погода в начале августа

В период с 29 июля по 3 августа максимальная температура на юге составит 28 градусов.

Начало августа в Украине пока ожидается не таким жарким, как предполагалось ранее. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, отвечая на вопрос о том, ожидается ли в Украине жара в начале августа.

Он отметил, что 24–26 июля ночью осадков не будет, но днем местами будут выпадать кратковременные дожди с грозами. 26 июля на востоке и юго-востоке страны пройдут умеренные, местами значительные грозовые дожди, в остальных областях – сухо.

"Эти умеренные и местами значительные дожди будут обусловлены тем, что на территорию этих областей войдет центр циклона, будет довольно активный атмосферный фронт", – пояснил синоптик.

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Семилит добавил, что ночные температуры в ближайшие трое суток будут в пределах +10°...+18°, а дневные +21°...+28°.

Каким будет начало следующей недели – прогноз

В то же время 27 июля на востоке, северо-востоке, днем – в большинстве западных областей, а 28 июля – по всей территории Украины, кроме юго-востока и востока, будут идти дожди с грозами, а в остальных областях будет погода без осадков.

"Что касается температуры, то мы будем наблюдать ее повышение: ночью +13°...+19°, на побережье морей до +21°. Днём 27 июля столбики термометров будут достигать +26°...+32° в большинстве западных областей, а 28 июля в Украине, кроме юго-востока и востока, будет некоторое понижение до +21°...+28°", – рассказал эксперт.

Он отметил, что это будет связано с тем, что на территорию Украины с запада вновь будет надвигаться атмосферный фронт, который принесет осадки, а после него будет распространяться более прохладный воздух с северо-запада. "Поэтому мы ожидаем такого заметного понижения", – добавил Семилит.

Погода в конце июля и в начале августа

29–30 июля в Украине, кроме западных, Винницкой и Одесской областей, а 30 июля, кроме юга и юго-востока, будут идти кратковременные дожди с грозами.

Температура ночью будет в пределах +13°...+20°, днем +20°...+26°, а 30 июля на юге – до +28 градусов.

Так, отметил синоптик, на данный момент чрезмерно высоких значений температур не прогнозируется, и в отношении максимальных температур уточнил, что "если смотреть на следующую неделю, с 29 июля по 3 августа, то получается максимум +28 градусов на юге".

"А если смотреть, например, на 27 июля, то в большинстве областей +26°...+32°. Но на следующий день уже по всей Украине, кроме юго-востока и востока, ожидается понижение", – сказал Семилит и добавил, что о прогнозировавшихся ранее +34° на следующей неделе речь пока не идет.

Погода в Украине меняется – что известно

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что в ближайшее время в Украине еще будет стоять комфортная погода без жары, но в начале следующей недели температура поднимется.

Кроме того, портал Ventusky прогнозировал, что в конце июля температура в Украине будет повышаться до +30°...+34°, и что с наступлением августа жара усилится. В частности, прогноз на 5 августа указывал на то, что по всей стране будет +32°...+38°.

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