Недобор даже в Киеве: эксперт рассказала, на сколько сократится число 1-классников

Проблема нехватки первоклассников возникнет даже в столичных школах.

Проблемы с набором первоклассников возникли уже и в школах Киева, а через 4 года прогнозируется общеукраинское сокращение количества первоклассников на треть.

Об этом в эфире "Киев 24" сказала Алена Парфенова, сопредседатель Общественного объединения "Родители SOS". "Это проблема уже не только сельских маленьких школ, а проблема уже Киева", – подчеркнула Парфенова.

Говоря о падении рождаемости в Украине, она отметила, что "в этом году мы не набираем первые классы". Она добавила, что согласно последней информации Института образовательной аналитики, "к 2030 году нас ждет сокращение общего числа первоклассников на треть".

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Старшая школа

Кроме того, отметила сопредседатель организации, проблема существует и с 10–11 классами. "После 9 класса многие пошли в профтехучилища, и школы остаются, например, с одним классом из 16 учеников", – сказала Парфенова.

По её словам, это огромная финансовая нагрузка на учебное заведение, поэтому такие классы будут расформировывать и присоединять к школам, где есть один-два класса с более чем 20 учениками.

Статистика от Минобразования

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак отмечал, что в 2025–2026 учебном году в школы поступили 252 тыс. первоклассников, тогда как годом ранее их было 314 тыс. То есть сокращение на 62 тыс. детей.

По его словам, причины этого – падение рождаемости и массовый отъезд детей в начале полномасштабного вторжения России. Бабак тогда подчеркнул, что количество первоклассников будет неизбежно уменьшаться.

Так, в начале сентября Министерство образования и науки в ответ на запрос УНИАН отметило, что в 2025–2026 учебном году в школы будут ходить в общей сложности около 3,5 млн школьников .

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