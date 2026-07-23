Цены на топливо могут повлиять на курс доллара: прогноз банкира на начало августа

Эксперт отметил, что в долгосрочной перспективе подорожание нефтепродуктов может стать дополнительным фактором инфляции.

Одним из главных факторов, определяющих ситуацию на валютном рынке в начале августа, станет мировой рынок топлива.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, поскольку Украина в значительной степени импортирует нефтепродукты, подорожание энергоносителей увеличивает потребность импортеров в валюте, а следовательно – спрос на доллары и евро.

"Именно топливо может стать главным курсовым "нервом" августа. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, останется ли безопасной транспортировка энергоносителей через Ормузский пролив и насколько быстро страны ОПЕК смогут увеличить добычу", – отметил банкир.

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Он добавил, что в долгосрочной перспективе подорожание нефтепродуктов может стать дополнительным инфляционным фактором. Если же напряженность на Ближнем Востоке будет спадать, а мировые цены на нефть стабилизируются или начнут снижаться, это уменьшит потребность украинских импортеров в валюте, а также будет сдерживать рост цен внутри страны.

Впрочем, Лесовой предупредил, что положительный эффект от удешевления нефти может быть нивелирован внутренними рисками, связанными с войной. Атаки на топливную, транспортную и логистическую инфраструктуру способны затруднять поставки и поддерживать высокие цены на топливо даже при благоприятной ситуации на мировом рынке.

"То есть мировые цены могут снижаться, но украинские цены на АЗС будут оставаться стабильными из-за факторов безопасности и логистики", – отметил банкир.

По оценкам эксперта, наиболее вероятным сценарием на начало августа является сохранение цен на топливо на уровнях, сформировавшихся в июле. Это поможет удержать спрос на валюту со стороны импортеров в контролируемых пределах, а превышение спроса над предложением на межбанке не превысит 10–15%.

Как прогнозирует Лесовой, по базовому сценарию курс доллара на стыке июля и августа будет находиться в диапазоне 44,6–45 грн на межбанковском рынке и 44,8–45 грн на наличном рынке. Курс евро ожидается в пределах 50,8–51,5 грн на межбанковском рынке и 51–51,5 грн на наличном рынке.

"На следующей неделе рынок в значительной степени будет зависеть от того, удастся ли удержать топливный фактор в нейтральной зоне. Если цены на энергоносители не пойдут резко вверх, курс будет иметь все шансы сохранить июльское равновесие", – резюмировал эксперт.

Курс валют в Украине – последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,80 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,69 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,39 грн/евро, а курс продажи – 51,20 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 9 копеек и составляет 44,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 51,60 гривни за евро.

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