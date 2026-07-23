'Нужны новые идеи': Рубио сделал заявление об Украине после встречи с Лавровым

Рубио отметил, что у него состоялся "хороший, откровенный разговор" с Лавровым.

Для достижения соглашения о прекращении войны в Украине необходимо вынести на обсуждение "новые идеи". Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как пишет The Guardian, Рубио отметил, что предложения, выдвинутые до сих пор, "не были приемлемы для Украины в то время, и я не думаю, что они будут приемлемы для нее сейчас; более того, скорее всего, они будут для нее еще менее приемлемы".

"Если мир наступит, это произойдет благодаря новым идеям и концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут соответствующие условия", - заявил он.

Рубио также попросили прокомментировать заявление МИД РФ по итогам встречи, что США не должны продавать оружие Украине.

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В ответ на это госсекретарь США подчеркнул, что в политике Вашингтона никаких изменений не произошло.

Он также заявил, что президент США Дональд Трамп считает, что "это глупая война", и США готовы помочь в заключении сделки.

"Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы готовы сыграть любую позитивную роль, чтобы положить конец войне, а для этого потребуется нечто, на что смогут согласиться и Россия, и Украина", - отметил он.

В то же время Рубио подчеркнул, что это не произойдет за одну встречу, для этого потребуется много работы.

Говоря встрече с Лавровым, Рубио отметил, что у него состоялся "хороший, откровенный разговор" о российском вторжении на Украину, которое является "очень кровопролитной войной", в которой россияне сейчас "страдают от ударов в глубине своей территории; чего не было в конце года".

Но "зима все равно ударит по Украине, и им, очевидно, придется защищать свое воздушное пространство", - добавил он.

Рубио подчеркнул, что Украина тоже заплатила огромную цену.

"Поэтому я думаю, что у обеих сторон должен быть стимул к ее прекращению. В этом и заключается задача: [найти] такой конец, который устроит обе стороны. И мы пытались, и будем продолжать пытаться найти золотую середину, которая приведет к этому, и мы готовы сыграть эту роль, если представится такая возможность. Мы заявляем об этом сегодня, и мы заявляли об этом и в прошлом", - подытожил он.

Встреча Рубио и Лаврова

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры на полях мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах, разговор длился 30 минут.

По данным российского МИД, Лавров на встрече с Рубио "подтвердил готовность России к урегулированию конфликта на Украине и приверженность договоренностям Анкориджа".

Кроме того, Лавров заявил о недопустимости дальнейшего обеспечения Украины оружием.

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