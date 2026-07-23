'Свет гаснет, и…': Хидео Кодзима признался, в каком месте хотел бы умереть

Создатель серии Metal Gear Solid давно известен как настоящий киноман.

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима (Metal Gear Solid, Death Stranding), известный своей страстью к кинематографу, поделился необычной мыслью о том, как хотел бы уйти из жизни. Во время недавнего мероприятия он с улыбкой заявил, что всегда представлял свою смерть в кинотеатре, в тот самый момент, когда вот-вот должен начаться фильм, пишет IGN.

По словам Кодзимы, больше всего он любит атмосферу перед началом сеанса: зрители занимают места, в зале гаснет свет, начинается реклама и трейлеры. Именно этот момент ожидания он считает особенным.

"Я всегда думал, что если и умирать, то в кинотеатре. Больше всего я люблю то самое мгновение перед началом фильма. Когда гаснет свет, идут трейлеры, и именно в тот момент, когда вот-вот начнется фильм, я и хочу уйти", – заявил разработчик.

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Такое заявление не стало большим сюрпризом для поклонников Кодзимы. Создатель серии Metal Gear Solid давно известен как настоящий киноман: он практически ежедневно делится впечатлениями о просмотренных фильмах и сериалах, а также шутил, что его тело на 70% состоит из кино.

Интересно, что Кодзима уже давно хочет снять фильм, но Гильермо дель Торо, с которыми он создавал Death Stranding, посоветовал ему продолжать делать игры. Режиссер считает, что игры Кодзимы и так уже почти что фильмы.

Ранее Кодзима уже высказывался на тему потенциальной смерти. Весной 2025 года геймдизайнер раскрыл, что уже подготовил игровое завещание, передав команде Kojima Productions флешку со своими лучшими идеями, чтобы после его смерти "они не делали одно и то же".

Сейчас геймдизайнер продолжает работать сразу над несколькими крупными проектами, включая шпионский экшен Physint и хоррор OD.

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