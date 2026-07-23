Доллар и евро подорожали: свежий курс валют в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,47 грн, а евро – 50,81 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 23 июля, вырос на 6 копеек и составляет 45,01 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,47 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подорожал на 6 копеек и составляет 51,48 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,82 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,80 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,69 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,39 грн/евро, а курс продажи – 51,20 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 23 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,77 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,07 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 3 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что курс доллара в Украине с 20 по 26 июля будет находиться в пределах 44,5–45 гривень на межбанковском рынке и 44,5–45,2 гривни на наличном рынке.

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