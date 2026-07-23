'Ужасающая игра в прятки': Reuters раскрыл, что происходит в 'зоне смерти' Украины

У солдата, обнаруженного беспилотником, мало шансов на выживание.

В "зоне смерти" на украинском фронте - полосе земли шириной около 30 км, которая проходит по линии соприкосновения - разворачивается ужасающая игра в прятки, поскольку тысячи разведывательных и ударных дронов роятся в небе, выслеживая и уничтожая всё, что движется.

Солдаты с обеих сторон передвигаются небольшими группами, чтобы избежать обнаружения, часто пешком. Однако дроны все равно безжалостно преследуют их, и потери ошеломляющие. Что происходит в этом смертоносном коридоре вдоль 1200-километровой линии фронта – рассказывает Reuters.

Из-за развития дроновых технологий обеим сторонам пришлось отказаться от устаревшей тактики сосредоточения войск, техники и артиллерии, поскольку видимые цели являются легкой добычей для дронов.

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Вместо этого, группы, состоящие всего из двух-трех солдат, прячутся в крошечных блиндажах, вырытых под землей. Пехотинцы часто выступают в роли наблюдателей, избегая прямого боя, который мог бы выдать их позицию, и вместо этого вызывают дроны для уничтожения целей, рассказал офицер из украинской бригады беспилотников "Птицы Мадьяра", под позывным "Силуэт".

В то же время нехватка людских ресурсов в Украине означает, что позиции на линии фронта сильно разбросаны. Постоянные ротации сопряжены с огромным риском, и пехотинцы редко выходят из укрытия.

Российская тактика проникновения

Российские штурмовые отряды часто стремятся избежать контакта с противником. Небольшие российские штурмовые группы из двух-трех солдат продвигаются вперед пешком, на мотоциклах или квадроциклах, часто используя туман или плохую погоду, которые снижают эффективность дронов.

Если солдаты обнаруживают пустое здание или бункер на территории, контролируемой Украиной, они могут ждать там несколько дней, пока к ним не присоединится ещё один россиянин, а затем и третий.

"За 10 дней внутри оказывается пять российских солдат. Вот и всё – они заняли позицию", – говорит Роман Полищук, заместитель командира украинской лютовской бригады.

Год в окопе

У солдата, обнаруженного беспилотником, мало шансов на выживание. Даже окопы предоставляют мало укрытия.

"Если дрон обнаружит пехотинца, он его не отпустит", - говорит заместитель командира батальона 59-й штурмовой бригады Украины, позывной "Прайм".

Темнота также не гарантирует безопасности, поскольку дроны могут быть оснащены тепловизионными камерами.

Выход с поля боя может занять несколько дней, поскольку дроны охотятся за добычей. Солдаты укрываются в крошечных замаскированных окопах – по двое, трое, иногда даже по одному человеку.

"Они готовят еду, спят и ждут под землей, выходя наружу лишь изредка, в том числе для столкновения с российскими диверсантами".

При этом лишь немногие украинские машины подъезжают так близко к линии фронта, и украинские солдаты, находящиеся на наблюдательных постах в окопах, полагаются на дроны для получения припасов.

Война в Украине - последние новости

Ранее Reuters рассказывал историю украинского бойца Сергея Криницкого, который 347 дней прожил в блиндаже на передовой.

Как отметил военный, он находился в районе города Часов Яр с 20 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года. Он снял серию видео на свой мобильный телефон, который время от времени заряжал с помощью батарей, собранных со сбитых российских беспилотников. В своих записях он показал нечеловеческие условия и абсурдность жизни в тесном блиндаже размером 3 на 4 метра.

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