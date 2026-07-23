В стиральной машине есть режим, который почти все понимают неправильно

Многие уверены, что он предназначен для шелка и самых деликатных вещей, но, как оказывается, это заблуждение.

Современные стиральные машины предлагают десятки программ стирки, и среди них есть одна, суть которой неправильно понимают почти все, сообщает издание Nosalty.

Речь идет о режиме "легкий уход", название которого сбивает с толку даже опытных хозяек.

Многие считают, что эта программа создана для самых тонких тканей, таких как шелк, – но на самом деле её назначение совсем другое. Как объясняют специалисты, режим разработан для тканей, которые более чувствительны, чем обычные, но еще не требуют по-настоящему деликатного обращения.

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Прежде всего эта программа подходит для:

полиэстера,

полиамида,

акрила,

вещей из смешанных волокон (например, хлопок с синтетикой),

спортивной одежды из синтетики, если в стиральной машине нет отдельного спортивного режима.

Типичные примеры вещей, которые стоит стирать именно так: рубашки, блузки, лёгкие брюки, синтетические верхние части одежды и всё, что быстро мнётся.

А вот чего лучше избегать в этом режиме – это шерсть, шелк, кружева и очень деликатное белье. Для них существуют отдельные программы – "шерсть" или "деликатная стирка".

Главное отличие от обычной стирки – в более бережном отношении к тканям. Программа использует меньше механических движений барабана, более низкие обороты центрифуги и больше воды во время полоскания, что снижает риск образования заломов и складок. Впрочем, за это приходится платить: этот режим не самый экономичный из возможных.

Отдельно специалисты обращают внимание на ещё одно важное правило – барабан не стоит перегружать. Оптимальная загрузка для этого режима – примерно 3 килограмма белья за раз: только так машина сможет действительно бережно ухаживать за вещами.

Ранее мы писали о том, можно ли ставить стиральную машину вплотную к стене. Специалисты из The Spruce объясняют, что между корпусом прибора и стеной обязательно должен оставаться небольшой зазор – это помогает избежать перегибов шлангов, обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха и снижает уровень вибрации во время отжима. По словам экспертов, оптимальное расстояние составляет примерно 10–15 сантиметров, хотя точные значения лучше уточнять в инструкции к конкретной модели.

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