Добровольцев не хватает: армию РФ теперь будут пополнять из преступного мира, - СМИ

Пока россияне все реже идут на контракт, армию РФ пополняют преступники и обманутые иностранцы.

Госдума России одобрила закон, расширяющий право лиц с судимостью заключать военные контракты с Министерством обороны. Закон был принят во всех трех чтениях за одно заседание.

Согласно новым положениям, лица с непогашенной судимостью, а также обвиняемые, которые в настоящее время находятся под следствием, смогут поступать на военную службу на основании статей, касающихся, среди прочего, участия в банде (статья 209 Уголовного кодекса России), участия в преступной организации (статья 210), торговли наркотиками (статья 229.1) и утраты документов, содержащих государственную тайну (статья 284), пишет Digi24.

При этом Россия вербует все больше мужчин из беднейших стран мира, чтобы отправить их на фронт в войне против Украины. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин заявил на заседании Госдумы, что осуждённые, заключающие контракты, будут служить в специальных подразделениях под усиленным надзором.

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Закон прошел парламентские этапы в рекордные сроки: правительство внесло его в Госдуму менее недели назад. При этом число россиян, добровольно вызывающихся заключить военные контракты, в последние месяцы неуклонно снижалось, несмотря на предлагаемые крупные суммы денег. На фоне этого спада усилились слухи о новой волне мобилизации.

СМИ пишет, что эта идея "обсуждается на всех уровнях", хотя окончательное решение еще не принято. Если такое решение будет принято, предполагается, что мобилизация могла бы начаться после выборов в Государственную думу – нижнюю палату российского парламента.

Как Россия привлекает иностранных граждан для войны в Украине

Чарльз Мутока, 72-летний кениец, оплакивает своего сына Оскара Хаголу Мутоку – бывшего солдата, который летом 2025 года уехал в Россию в поисках работы.

Отец рассказал, что тщетно пытался убедить его отказаться от этой затеи. Оскар не сказал ни ему, ни остальным родственникам, куда именно направляется, но через неделю после отъезда прислал фотографию в военной форме – и больше не подал признаков жизни.

Его семья узнала о его гибели несколько позже, но, несмотря на обращения к властям Кении, не смогла вернуть тело.

В мае 2026 года семья организовала символическую поминальную службу и обустроила импровизированное место захоронения для Оскара – чтобы иметь хотя бы место, где можно помолиться. "Тяжелее всего то, что я не знаю, был ли он вообще похоронен и где именно, или его тело просто выбросили в каком-то лесу в России", – заявил Чарльз Мутока.

Оскар Мутока – один из примерно 27 000 или более иностранных граждан, завербованных Россией для войны против Украины, по данным Главного управления разведки Украины (ГУР). Совместное исследование Международной федерации за права человека (FIDH), правозащитной организации Truth Hounds и Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (KIBHR) приводит доказательства того, что Россия создала глобальную сеть для вербовки иностранных граждан.

"Эта вербовка нацелена на людей, находящихся в уязвимом положении с экономической, социальной и юридической точки зрения. Используемые методы варьируются от заманчивых предложений до обмана и даже принуждения", – заявил один из авторов исследования Илья Нусов.

"Я не хочу умирать от голода на Кубе"

Для многих людей, живущих в беднейших регионах мира, зарплаты, предлагаемые российской армией, представляют собой огромный стимул, поскольку означают шанс вырваться из нищеты и содержать свои семьи.

Именно поэтому Йоан Вионди Мендоса, гражданин Кубы, решил поехать на работу в Россию. Ему пообещали 2000 долларов (около 82 000 гривен) в месяц – огромную сумму по кубинским меркам, где средняя зарплата составляет 20 долларов (около 820 гривен).

Йоан хотел эмигрировать в США и воссоединиться с братом, но это оказалось невозможным из-за финансовых и бюрократических препятствий. Затем он наткнулся на предложение о работе в России, рассказал его брат. "Йоан позвонил мне и сказал, что нашёл выход. Он рассказал мне о неком "проекте" в России", – заявил Дуро, который тщетно пытался переубедить брата. На тот момент парню было всего 23 года.

Тогда в 2023 году он рассказал журналистам, что точно знает, куда едет, и что не хочет умирать от голода на Кубе. Он также показал документ, предположительно являвшийся контрактом с российской армией, который якобы также давал ему российское гражданство.

Дуро рассказал, что его брата отправили на фронт в Украину, а затем он пытался бежать. "Он умолял: "Я ошибся. Прости меня. Пожалуйста, скорее вытащи меня отсюда"", – сказал Дуро, добавив, что после этого больше не имел с ним связи.

Имя Йоана позже появилось в списках погибших иностранных граждан, опубликованных Украиной.

"Нас использовали как живой щит"

Хотя Мендоса и Оскар Мутока, вероятно, знали, что направляются в Россию, чтобы воевать в войне против Украины, многих других иностранных граждан обманом заманивают на фронт, пообещав им работу в строительстве, охране, логистике или сельском хозяйстве.

Именно это случилось с Арманом Мондолом из Бангладеш. Он хотел работать за границей, чтобы вытащить семью из нищеты. Его отец, фермер, продал часть имущества и взял кредит, чтобы заплатить вербовщику. Мондолу сказали, что он будет работать упаковщиком на складе.

С туристической визой он проехал через Саудовскую Аравию в Россию, где затем был вынужден подписать контракт на русском языке, который не мог прочитать.

Мондол заявил, что с ним и другими иностранными гражданами в российской армии плохо обращались. "Когда мы были на задании, нас всегда отправляли вперёд, в то время как они оставались позади нас. Нас использовали как живой щит и толкали в самую гущу боёв", – заявил он.

Во время одного из таких заданий его машина наехала на противопехотную мину. Он оказался одним из двух выживших, был доставлен в военный госпиталь, откуда сумел сбежать. В конце концов посольство Бангладеш в Москве помогло ему вернуться домой. Но война продолжает его преследовать.

Вернувшись в свою деревню, он не смог найти работу.

Наёмники или торговля людьми

Иностранных граждан, воюющих за Россию в Украине, часто называют наёмниками. Тем не менее Нусов объяснил, что, строго говоря, таковыми по международному праву они не считаются, поскольку зачастую люди принимают российское гражданство перед поступлением на военную службу.

В то же время другие изначально не имели намерения воевать. Их можно было бы считать жертвами торговли людьми, если они завербованы под ложными предлогами и принуждены. Это нарушает Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и Палермский протокол, запрещающий торговлю людьми и ратифицированный большинством стран мира, включая Россию.

Россия настаивала, что все иностранные граждане, участвующие в "специальной военной операции" – как она называет свою войну в Украине, – вовлечены добровольно. К примеру, в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции вместе со своим кенийским коллегой, что "никто не нанимается, равно как никто не вербуется в случае "специальной военной операции". Добровольцы прибывают туда в полном соответствии с российским законодательством".

Растущее число завербованных иностранных граждан

Вовлечение иностранных граждан в войну привлекает всё больше внимания: их семьи протестуют от Непала до Перу. Некоторые политики, в том числе премьер-министр Индии Нарендра Моди, даже поднимали эту тему на встречах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Согласно сообщениям прессы, Россия ограничила вербовку граждан различных "дружественных" стран в феврале 2026 года. Список этих стран не был обнародован.

"В некоторых случаях это способствовало сокращению или даже прекращению притока бойцов из определённых стран – по крайней мере временно, – заявил Нусов. – Однако мы полагаем, что у России есть и способы обойти это ограничение, сокращая вербовку в одном месте и сосредотачиваясь на другой стране".

По данным Координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными, в 2026 году Россия может завербовать до 18 500 иностранных граждан.

Другие новости о ситуации в России

Ранее УНИАН сообщал, что в случае мобилизации Россия столкнётся с теми же проблемами, что и Украина. В прошлом году в РФ качественно работала схема набора контрактников, благодаря которой удалось набрать 409 тысяч военнослужащих. Однако в этом году ситуация изменилась – РФ не набирает такое количество через рекрутинг.

Кроме того, в России проводят рейды по розыску запасов бензина в домах и гаражах людей. Такое хранение якобы категорически запрещено правилами противопожарного режима.

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