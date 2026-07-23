РФ атаковала авиабомбой Павлоград: повреждено предприятие, есть погибшие

Среди пострадавших – 2-летний ребенок.

Оккупационная армия РФ нанесла удар управляемой авиационной бомбой по Павлограду Днепропетровской области, в результате чего погибли три человека, есть много раненых. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его информации, в результате удара повреждено предприятие пищевой промышленности, там возник пожар.

Он заявил, что в результате атаки погибли три человека, еще 19 получили ранения. Среди пострадавших – 2-летняя девочка.

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Ганжа добавил, что все раненые находятся в больнице. Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, российские военные нанесли удар по Павлограду с применением управляемой авиабомбы около 11:20. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины).

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что Павлоград становится все более фронтовым городом.

"Это означает меньше времени на реакцию и больше опасности для людей", – подчеркнул чиновник.

РФ впервые нанесла удар авиабомбой по Павлограду: детали

20 июля российские военные нанесли авиаудар по Павлограду, повредив многоквартирные дома и автомобили. В результате этой атаки погибли два человека, по меньшей мере 15 получили ранения.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что Россия впервые нанесла удар по городу управляемой авиабомбой.

Он отметил, что враг модернизирует эти авиабомбы и с их помощью наносит удары на большую глубину.

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