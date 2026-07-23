'Растем': 46-летняя Витвицкая показала, как выглядит на 33-й неделе беременности (фото)

Ведущая ждет первенца.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая в свои 46 лет ждет первенца, умилила сеть новыми кадрами.

"Пошла 33 неделя", - отметила ведущая в подписи к одному из опубликованных в Instagram фото.

А в подписи к видео Витвицкая с юмором добавила:

Видео дня

"Растем, но эфирные образы еще как-то вроде бы садятся".

Ведущая активно делится со своими подписчиками в соцсетях о том, как беременность меняет ее жизнь. И на днях Витвицкая эмоционально ответила хейтерам, которые критикуют ее положение.

"Сегодня многие женщины боятся рожать из-за войны, возраста, устаревших стереотипов, из-за чужого осуждения. Если моя история даст хотя бы одной женщине надежду, что мечты не имеют срока годности, что материнство – это не повод для стыда или порицания, а большое счастье, значит, я не зря была откровенной", - писала она.

Напомним, ранее Витвицкая призналась, что случайно узнала о своей беременности, причем после "разговора" с чатом GPT.

"В декабре прошлого года у меня была септопластика, я выравнивала носовую перегородку, операция была под наркозом. У меня была очень длинная и сложная реабилитация. И тогда подумала, что у меня произошел сбой цикла из-за реакции на наркоз, на стресс. Реально была уверена, что просто организм дал сбой", - делилась она.

Вас также могут заинтересовать новости: