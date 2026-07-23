Пограничники уничтожили вражеский 'Бук-М3' стоимостью 50 млн долларов (видео)

Украинские бойцы продолжают уничтожать военную технику оккупантов.

Бойцы подразделения "Феникс" Государственной пограничной службы Украины в Донецкой области уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Известно, что такая система стоит 50 миллионов долларов.

"Пограничники подразделения "Феникс" в Донецкой области уничтожили зенитно-ракетную установку "Бук-М3" прямо на марше. Оккупанты перебрасывали технику к фронту, не скрываясь, и поплатились", - отмечается в сообщении.

Также пограничники показали видео уничтожения комплекса.

Кроме того, в ГПСУ сообщили, что враг пытается расширить зону боевых действий на севере Харьковской области.

"Пограничники бригады "Гарт" на Южно-Слобожанском направлении фиксируют попытки вражеской пехоты прорваться в районе Артильного. После больших потерь в предыдущих штурмах оккупанты ищут новые участки, но пограничники уничтожают их личный состав и технику еще в начале наступления, как на украинской территории, так и в тылу противника", - заверили в сообщении.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее шеф-редактор немецкого издания BILD Юлиан Репке заявил, что РФ может захватить Константиновку в этом году. По его словам, сейчас в городе перемещаться из точки А в точку Б очень опасно для обеих сторон, ведь повсюду находятся дроны.

Также сообщалось, что украинские военные взяли в плен 64 россиянина на Запорожском направлении. Кроме того, бойцы 225-го ОШП опровергли заявления россиян о захвате населенных пунктов, в частности о Копане в Запорожской области.

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