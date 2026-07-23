В Украине пройдут испытания французского аналога HIMARS: что о нём известно

Начальная дальность полета ракет – около 150 км.

В Украине пройдут испытания прототипов французского ракетного комплекса Thundart с дальностью 150 километров, который является аналогом системы HIMARS.

Как пишет French Aid to Europe в X со ссылкой на анонимные источники, комплекс, который заменит существующую ракетную систему Lance-Roquettes Unitaire (LRU), в результате получит статус "combat-proven".

Thundart – что это за оружие

Как пишет "Милитарный", Thundart – это ракетный комплекс, разрабатываемый совместно компаниями MBDA и Safran для замены устаревшей ракетной артиллерии Lance-Roquettes Unitaire.

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Он является суверенной европейской альтернативой иностранным системам, в частности HIMARS.

В основе комплекса лежат 227-миллиметровые управляемые ракеты, совместимые с существующими пусковыми установками LRU. Начальная дальность полета – около 150 км, что вдвое превышает дальность современных ракет. При этом на втором этапе, до 2035 года, планируется увеличить дальность полета до 500 км.

В то же время подробные тактико-технические характеристики, такие как калибр, вес и длина ракеты, пока не были обнародованы.

Для новой ракеты Safran поставит систему наведения и навигации GPS/INS, которая уже используется в серии управляемых авиационных бомб AASM (HAMMER).

В Safran ранее отметили, что способность AASM действовать в условиях боевых действий в Украине, где глобальные навигационные спутниковые системы практически недоступны, стала одним из решающих факторов при выборе ракеты Thundart.

Пусковая установка будет смонтирована на шасси грузовика Scania 8×8. Каждый контейнер вмещает восемь ракет. Также отмечается, что транспортно-пусковая установка (TEL) будет оснащена подъемным кронштейном, что обеспечит быструю перезарядку.

Европейское оружие – новости

Ранее стало известно, что Германия и Франция сократили совместную программу развития танков Main Ground Combat System, которая должна была привести к созданию единого боевого танка нового поколения для замены немецких танков Leopard 2 и французских танков Leclerc, начиная примерно с 2040 года.

Кроме того, лидеры Германии и Франции договорились не продолжать знаковый проект по разработке и строительству истребителя нового поколения. Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к выводу, что нет перспектив выхода из многомесячного тупика между оборонными компаниями, вовлечёнными в этот план.

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