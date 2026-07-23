Какое расстояние нужно оставлять между холодильником и стеной: ответ производителей

Принцип работы холодильника заключается в отводе тепла из его внутреннего пространства в окружающий воздух.

При выборе холодильника важно найти баланс между вместимостью и подходящими размерами. Поэтому производители часто предлагают на выбор модели с полной глубиной и с уменьшенной глубиной. Последние менее глубокие, и их легче встроить вровень с кухонными шкафами и поверхностями. В любом случае ключевое значение имеет наличие подходящего места для выбранной модели, а это также означает, что между холодильником и стеной нужно оставить определенное пространство. Об этом пишет Slashgear.

"Что касается того, сколько места следует оставить, производители дают свои рекомендации, и между ними могут быть значительные расхождения. Например, компания LG рекомендует оставить зазор в 10 см между боковыми и задней стенками холодильника и стеной, а также более широкий зазор в 30 см между верхней частью холодильника и потолком", - подчеркивают в материале.

В то же время компания KitchenAid предлагает несколько иные рекомендации:

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"Оставьте зазор 6,35 мм с каждой стороны и сверху. Устанавливая холодильник у неподвижной стены, оставьте с каждой стороны зазор не менее 6,35 см".

В свою очередь компания Samsung рекомендует потребителям в идеальном случае оставлять пространство от 5 до 7 см с каждой стороны прибора, однако если это невозможно в конкретных условиях, следует соблюдать зазор не менее 2–3 см.

Почему холодильникам нужно свободное пространство?

Холодильник всегда вынужден иметь дело с большим количеством тепла. Такие устройства в основном оснащены компрессором и конденсатором - главными элементами процесса охлаждения, которые создают давление на пары хладагента и охлаждают их до жидкого состояния.

"Процесс, с помощью которого типичный холодильник охлаждает содержимое, 0 это испарение, а испаритель является компонентом, обеспечивающим этот процесс и создающим эффект охлаждения", - говорится в публикации.

Отмечается, что принцип работы холодильника заключается в отводе тепла из его внутреннего пространства в окружающий воздух - в вашу кухню. Поэтому важно обеспечить достаточно свободного пространства вокруг холодильника, поскольку нагретый воздух требует достаточного пространства для вентиляции.

"Если окружающая среда остается слишком теплой, холодильнику придется работать гораздо интенсивнее, чтобы поддерживать оптимальные условия для хранящихся в нем продуктов. Если в холодильнике находятся особенно чувствительные к температуре продукты, это может негативно сказаться на их качестве", - предупреждают в материале.

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